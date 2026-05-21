Liệu Kim Soo Hyun đã được chính thức minh oan?

SVO - Theo một hồ sơ tòa án được truyền thông địa phương trích dẫn, cảnh sát Hàn Quốc đã kết luận rằng, những cáo buộc cho rằng nam diễn viên Kim Soo Hyun có quan hệ tình cảm với cố nghệ sĩ Kim Sae Ron khi cô còn nhỏ tuổi là không đúng sự thật.

Theo đơn xin lệnh bắt giữ do Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul đệ trình và được báo JoongAng Ilbo công bố vào ngày 21/5, các điều tra viên cho biết Kim Se Eui, người đứng đầu kênh YouTube Garosero Research Institute, bị cáo buộc đã lan truyền thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun để trục lợi tài chính, bao gồm cả doanh thu từ YouTube. Cảnh sát cho biết nghi phạm biết rõ không có cơ sở thực tế nào cho những cáo buộc rằng Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn phát tán thông tin để bôi nhọ.

Các điều tra viên cũng cho biết một luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân cũng bị bắt giữ với tư cách là nghi phạm. Cảnh sát cho biết luật sư này bị cáo buộc đã cung cấp tài liệu cho Kim Se Eui và giúp lan truyền, khuếch đại các cáo buộc một cách có tổ chức.

​

Luật sư Koh Sang Rok, người đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun, cho biết trên mạng xã hội vào ngày 20/5 rằng phía nam diễn viên không đệ đơn kiện luật sư của gia đình nạn nhân. Ông nói thêm rằng các nhà điều tra dường như đã độc lập nâng cấp cá nhân này lên mức nghi ngờ là đồng phạm, gọi đây là một bước đi bất thường.

Cảnh sát cũng cho biết thêm rằng các cáo buộc sai sự thật đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của Kim Soo Hyun, bao gồm việc chấm dứt hợp đồng với nhiều nhà quảng cáo và các yêu cầu bồi thường dân sự liên quan đến các điều khoản gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tổng số tiền bồi thường được báo cáo lên tới khoảng 17,4 tỷ won (khoảng 12,5 triệu đôla Mỹ).

Giới chức trách viện dẫn nguy cơ bỏ trốn, tiêu hủy bằng chứng và sự phối hợp giữa các nghi phạm là lý do yêu cầu tạm giam. Họ cũng cho biết bị cáo không chỉ chuyển giao tài liệu của bên thứ ba mà còn chỉnh sửa chúng để biến chúng thành bằng chứng quan trọng hỗ trợ cho các cáo buộc. Cảnh sát cho biết thêm rằng điện thoại di động mà Kim Sae Ron sử dụng trước khi chết vẫn chưa được giao cho các nhà điều tra.

Riêng Kim Se Eui đã phủ nhận các cáo buộc, cho rằng yêu cầu tạm giam nhằm mục đích cản trở hoạt động báo chí của ông. Trong một buổi phát trực tiếp, ông nói rằng thời điểm này nhằm mục đích làm gián đoạn kế hoạch điều tra báo chí ở nước ngoài của ông.

Nam diễn viên Kim Soo-hyun lên tiếng về những tranh cãi gần đây liên quan đến đời tư của mình tại một cuộc họp báo được tổ chức tại khách sạn Stanford ở Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul.

Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul được cho là đã đệ đơn yêu cầu tạm giam Kim Se Eui vào ngày 20/5 với các cáo buộc theo Luật Trừng phạt Bạo lực Tình dục, bao gồm quay phim và phát tán bất hợp pháp. Phiên điều trần tạm giam dự kiến ​​diễn ra vào ngày 26/5 tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul.

Cảnh sát cũng cho biết các tin nhắn KakaoTalk trước đây được dùng làm bằng chứng về mối quan hệ đã bị chỉnh sửa, ảnh chụp màn hình bị thay đổi và tên người trò chuyện được đổi thành Kim Soo Hyun. Họ cũng kết luận rằng đoạn ghi âm được dùng làm bằng chứng tại một cuộc họp báo được tạo ra bằng AI, và bác bỏ các cáo buộc liên quan, bao gồm cả việc ép buộc và bạo lực đối với người tố giác, là sai sự thật.

Trong khi đó, "Knock Off" của Kim Soo Hyun và Jo Bo Ah vẫn xếp trong kho chờ lên sóng từ khi vụ scandal nổ ra.

Bộ phim cuối cùng của cố diễn viên Kim Sae Ron đóng cặp cùng Lee Chae Min, "Everyday, We" đã chính thức khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 4/3/2026. Hiện tại, phim chưa có thông báo lịch chiếu chính thức tại các cụm rạp ở Việt Nam.

​