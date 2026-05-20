Không thể tin được đây là 'Hoàng Dung đẹp nhất màn ảnh' ở tuổi 70

Một video ghi lại cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường phố Tsim Sha Tsui, Hồng Kông (Trung Quốc) gần đây đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nữ diễn viên 70 tuổi Mễ Tuyết, mặc áo kiểu truyền thống Trung Quốc cài khuy hình ếch và quần jeans, tự nhiên chào hỏi người qua đường trong video chưa qua chỉnh sửa. Không sử dụng bất kỳ bộ lọc hay hiệu ứng làm mịn nào, những nếp nhăn quanh mắt và sự chảy xệ nhẹ ở má của bà hiện rõ, nhưng dáng đứng thẳng và nụ cười rạng rỡ của Mễ Tuyết đã khiến cư dân mạng phải thốt lên: "Đây chính là hình mẫu của sự lão hóa duyên dáng". Là một nữ diễn viên gạo cội của thời kỳ hoàng kim của TVB, Mễ Tuyết, 'nàng Hoàng Dung đẹp nhất màn ảnh' đã chứng minh qua nửa thế kỷ sự nghiệp diễn xuất rằng sức hút thực sự không chỉ nằm ở sự hoàn hảo về ngoại hình.

Hai năm trước, việc giảm cân đột ngột của Mễ Tuyết đã gây ra nhiều lo ngại trên mạng, nhưng giờ đây bà đã thách thức lời nguyền "nỗi lo tuổi già" bằng hành động của mình. Trên mạng xã hội, những bức ảnh bà đi bộ đường dài và cắm trại cho thấy bà có cơ bắp săn chắc, trái ngược với tuổi tác của mình. Tại buổi hòa nhạc kỷ niệm 55 năm sự nghiệp, bà đã hát và nhảy trên sân khấu trong bộ vét và quần ống rộng, vẻ mặt tập trung khi học thuộc lời thoại khiến người hâm mộ đùa rằng, Mễ Tuyết giống như một học sinh tiểu học đang chuẩn bị cho kỳ thi. So với một số đồng nghiệp trong ngành có khuôn mặt trở nên cứng đờ do phẫu thuật thẩm mỹ quá mức, việc Mễ Tuyết chấp nhận những dấu hiệu lão hóa một cách cởi mở đã giúp bà có được vô số người hâm mộ: "Nếp nhăn là huy hiệu danh dự trong một câu chuyện, tại sao phải che giấu chúng?". Sự rõ ràng này có lẽ bắt nguồn từ những trải nghiệm trong quá khứ của bà, mối quan hệ 30 năm với cầu thủ bóng đá kiêm diễn viên Doãn Chí Cường. Dù họ không bao giờ kết hôn, nhưng Mễ Tuyết vẫn ở bên cạnh trong suốt thời gian Doãn Chí Cường bị bệnh ung thư. Tình yêu này, vượt lên trên các chuẩn mực xã hội, đã dạy cho bà phẩm giá thực sự.

Khi "vẻ đẹp không tuổi" và "sự quyến rũ trẻ trung" trở thành bí quyết thành công trong ngành giải trí, sự hiện diện của Mễ Tuyết như một làn gió mới. Bà không chống lại sự lão hóa tự nhiên, nhưng chưa bao giờ ngừng yêu đời. Bà duy trì sức sống bằng cách tập thể dục, thử thách bản thân bằng cách đảm nhận các vai diễn trên sân khấu, và thậm chí còn mặc cả ở chợ như một bà cô bình thường. Như cư dân mạng đã nhận xét: "Hãy nhìn cách bà ấy bước đi đầy tự tin. Bà ấy còn tràn đầy sức sống hơn cả một ngôi sao mạng 20 tuổi". Trong thời đại theo đuổi tuổi trẻ vĩnh cửu này, trạng thái chân thực của Mễ Tuyết ở tuổi 70 cho chúng ta thấy rằng, thay vì chống lại thời gian, học cách hòa giải với năm tháng có thể là hình thức trí tuệ cao nhất trong cuộc sống.