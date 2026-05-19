Trương Lăng Hách đã trở lại

Thúy Phương

SVO - Dàn diễn viên của bộ phim 'Quy Loan' đã chính thức được công bố, sau khi quá trình quay phim hoàn tất.

Bộ phim truyền hình The Road to Glory (Quy Loan) đã hoàn thành quay phim và chính thức công bố dàn diễn viên. Ngoài cặp đôi nhân vật chính Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn, phim còn có sự tham gia của Huỳnh Dịch, Cổ Tử Thành, Hoàng Tổ Tân... và nhiều diễn viên đặc biệt khác trong vai khách mời.

Vào mùa đông năm thứ tư thời Thiệu Tĩnh, Tiểu Lý (Trương Lăng Hách) cứu giúp Văn Vũ (Lâm Duẫn), công chúa của một vương quốc đã sụp đổ. Tình yêu nảy nở giữa hai người, và chàng liều lĩnh mọi thứ để giúp nàng giành lại ngai vàng. Cùng nhau, họ đánh bại kẻ phản bội Bạch Tống (Cổ Tử Thành), và Tiểu Lý từ một tên du côn đường phố vươn lên trở thành vua nước Ngụy. Nhưng ở đỉnh cao quyền lực, tình yêu của họ bị thử thách…
Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên trong phim "Overdo", dự kiến lên sóng trong năm 2026. Tại Thượng Hải, thời Trung Hoa Dân Quốc, Murong Qing Yi (Trương Lăng Hách), con trai út của một lãnh chúa, bị cha nuôi ngược đãi vì bị bắt cóc nhầm. Khi còn là thiếu niên, cậu trốn thoát và được Ren Su Su (Vương Sở Nhiên) cứu sống, nhưng gia đình cậu lại gặp phải tai họa. Sau nhiều năm đoàn tụ, hai người thầm yêu nhau, nhưng Ren Su Su kiên quyết giả chết và bỏ trốn để cứu người khác, để lại Murong Qing Yi chìm trong nỗi đau mất người yêu. Ba năm sau, Ren Su Su trở về và trở thành chị dâu tương lai của Murong Qing Yi. Giờ đây, một người đầy oán hận vì bị phản bội, người kia giấu kín nỗi đau khôn nguôi, tình yêu và thù hận đan xen giữa cám dỗ và giằng xé. Khi những hiểu lầm dần được giải quyết và tình cảm sâu đậm được nhen nhóm trở lại, một thảm họa quốc gia ập đến. Murong Qing Yi và Ren Su Su quyết tâm chiến đấu chống lại những kẻ thù hùng mạnh. Số phận sẽ dẫn dắt họ về đâu?
Trương Lăng Hách cũng sẽ xuất hiện trong chương trình tạp kỹ thực tế về trinh thám "The Truth Season 4" trong năm 2026. Bốn thành viên từ mùa trước trở lại cùng với một thành viên mới. Họ sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật ở những địa điểm khác nhau với những chủ đề khác nhau.
