Vì sao các nhóm nhạc K-pop lại chuyển sang hình thức nhóm nhỏ?

SVO - Trong ngành công nghiệp K-pop, các nhóm nhạc đã thành lập ngày càng chuyển sang thành lập các nhóm nhỏ (subunits) như một thử nghiệm sáng tạo và chiến lược kinh doanh, tạo ra những đội hình nhỏ hơn để khám phá âm thanh, ý tưởng và đối tượng khán giả vượt ra ngoài phạm vi nhóm chính.

Xu hướng này thậm chí còn tăng tốc trong năm nay. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, bộ đôi giọng ca DK x Seungkwan của nhóm nhạc nam Seventeen đã ra mắt mini-album Serenade vào tháng Một, trong khi nhóm nhỏ JNJM của NCT phát hành EP đầu tay Both Sides vào tháng Hai. Gần đây nhất, bộ ba ChaDongHyeop của nhóm nhạc nam DRIPPIN đã ra mắt đĩa đơn đầu tay vào tháng Năm.

Nhìn chung, những sản phẩm âm nhạc này cho thấy điều gì đó có chủ đích hơn là những dự án phụ nhất thời. Trong ngành công nghiệp K-pop hiện nay, các dự án nhóm nhỏ đã phát triển thành những công cụ mang tính cấu trúc.

Tránh rủi ro không chắc chắn

Đối với các công ty giải trí, logic khá đơn giản. Ra mắt một nhóm nhạc thần tượng mới đòi hỏi nhiều năm đào tạo thực tập sinh, đầu tư tài chính và không có gì đảm bảo thành công.

Một nhóm nhỏ (subunit) giúp tránh được phần lớn rủi ro đó. Nó xuất hiện với lượng người hâm mộ hiện có, nhận diện thương hiệu và cơ sở hạ tầng quảng bá đã được thiết lập sẵn, đồng thời cho phép các công ty thử nghiệm các concept hoặc thị trường khác nhau mà không làm thay đổi về cơ bản bản sắc của nhóm ban đầu.

Một nguồn tin nội bộ từ một công ty giải trí lớn trong nước mô tả sự nổi lên của các nhóm nhỏ thần tượng là "một sự phát triển tự nhiên", lưu ý rằng các nhóm nhỏ hơn cho phép các công ty quản lý làm nổi bật hơn thế mạnh và cá tính riêng của từng nghệ sĩ. Hiện nay, xu hướng các công ty lên kế hoạch cho các hoạt động nhóm nhỏ ngay từ giai đoạn đầu phát triển của một nhóm, thậm chí trước khi ra mắt, đang ngày càng tăng.

Lợi ích cho cả các nhóm nhạc thần tượng

Đối với chính các thần tượng, sức hấp dẫn cũng rõ ràng không kém.Trong các nhóm lớn, các thành viên thường ổn định ở những vị trí nhất định theo thời gian. Các nhóm nhỏ có thể phá vỡ cấu trúc đó, tạo điều kiện cho nghệ sĩ đảm nhận các vai trò sáng tạo khác nhau và bộc lộ những khía cạnh của bản thân mà nếu không sẽ bị lu mờ trong nhóm chính. Cảm giác mới lạ đó, đến lượt nó, thúc đẩy sự tương tác của người hâm mộ và tạo ra một chu kỳ mong đợi, nội dung và thảo luận mới.

Mặc dù các nhóm nhỏ đã trở nên bài bản hơn nhiều trong các thế hệ K-pop sau này, nhưng định dạng này không phải là mới. Những ví dụ ban đầu như Super Junior-K.R.Y. và Super Junior-T vào giữa những năm 2000 đã gợi ý về khả năng kết hợp các thành viên nhỏ hơn.

Chiến lược có chủ đích

Đến đầu những năm 2010, các nhóm nhỏ đã phát triển từ những dự án phụ không thường xuyên thành một chiến lược có chủ đích hơn.

Girls' Generation-TTS, được thành lập bởi ba thành viên trong nhóm nhạc nữ chín thành viên, đã thể hiện một nhóm tập trung vào giọng hát hơn so với nhóm mẹ. Cùng thời điểm đó, Orange Caramel, một nhóm nhỏ tách ra từ nhóm nhạc nữ After School, đã đẩy ý tưởng này đi xa hơn nữa, theo đuổi một concept retro kỳ quặc và dễ thương, hầu như không giống với hình ảnh của nhóm gốc.

Orange Caramel.

Một động lực tương tự đã được giới thiệu bởi WJSN và nhóm nhỏ WJSN Chocome. Trong khi WJSN xây dựng bản sắc của mình xung quanh một concept mang tính vũ trụ và trau chuốt hơn, Chocome lại hướng đến dòng nhạc pop kẹo ngọt tươi sáng và vui tươi. Mục tiêu không phải là sao chép nhóm nhạc gốc, mà là tạo ra một không gian riêng biệt bên cạnh nó.

Nhóm nhạc nam Seventeen cũng đã dần dần ra mắt các nhóm nhỏ theo thời gian, sử dụng chúng để thu hút các phân khúc người hâm mộ khác nhau. Các nhóm nhỏ như BSS, JxW, HxW và CxM đều làm nổi bật các sự kết hợp thành viên và phong cách âm nhạc khác nhau. DK x Seungkwan, nhóm nhỏ đầu tiên tập trung hoàn toàn vào giọng hát, đã tiếp tục chiến lược đó vào tháng Giêng.

Bằng cách đó, các dự án đã chứng minh rằng các dự án nhóm nhỏ có thể hoạt động hiệu quả hơn là chỉ đơn thuần là phiên bản thu nhỏ của các nhóm lớn. Chúng có thể tạo dựng bản sắc và lượng khán giả riêng.

Các thành viên nhóm Girls' Generation-TTS, từ trái sang phải, Tiffany Young, Taeyeon và Seohyun biểu diễn trong buổi showcase cho mini-album thứ hai "Holler" tại Woori Financial Art Hall thuộc Công viên Olympic Seoul.

NCT là một ví dụ thành công

Một số công ty K-pop thậm chí còn tiến xa hơn, xây dựng mô hình nhóm nhỏ trực tiếp vào bản sắc cốt lõi của nhóm.

Được SM Entertainment giới thiệu vào năm 2016, NCT ngay từ đầu đã được hình thành như một mạng lưới các nhóm liên kết với nhau theo concept "đội hình không ngừng mở rộng". NCT U hoạt động thông qua việc luân chuyển thành viên. NCT 127 tập trung quanh Seoul. NCT DREAM ban đầu được cấu trúc xung quanh các thành viên trẻ tuổi và WayV nhắm đến khán giả nói tiếng Trung. Các thành viên mới hơn bao gồm NCT DoJaeJung, NCT WISH và JNJM.

Trên các nhóm nhỏ khác nhau, NCT đã vượt qua 45 triệu album bán ra tại Hàn Quốc, minh họa tính linh hoạt của hệ thống, một thương hiệu tổng thể liên tục được định hình lại cho các nhu cầu khác nhau.

Công ty K-pop Modhaus cũng đang đi theo con đường tương tự. Nhóm nhạc nữ 24 thành viên tripleS của họ được xây dựng gần như hoàn toàn dựa trên các nhóm nhỏ luân chuyển, với người hâm mộ bình chọn thông qua ứng dụng độc quyền của công ty để xác định đội hình thành viên. Kể từ khi ra mắt vào năm 2022, nhóm đã hoạt động với hơn 15 cấu hình nhóm nhỏ khác nhau.

Nhóm nhạc nam idnt của công ty cũng đi theo mô hình tương tự, giới thiệu 24 thành viên thông qua ba lần ra mắt nhóm nhỏ liên tiếp. Trong mô hình này, nhóm nhỏ không còn đơn thuần là phần mở rộng của nhóm chính nữa, mà trở thành cấu trúc hoạt động chính của nhóm.

Tóm lại, các nhóm nhỏ phát triển mạnh nhờ sự giới hạn. Một đội hình nhỏ hơn, một concept hẹp hơn hoặc một tâm trạng tập trung hơn thường tạo ra những tác phẩm sắc nét và khác biệt hơn.

Nhóm nhạc K-pop tripleS gồm 24 thành viên, một đội hình khá lớn đối với một nhóm nhạc nữ.

Khi các nhóm nhạc K-pop ngày càng lớn mạnh và lượng khán giả ngày càng toàn cầu hóa, các nhóm nhỏ đã trở thành một trong những cách thức được ngành công nghiệp ưa chuộng để duy trì sự linh hoạt. Thay vì liên tục giới thiệu những nhóm nhạc hoàn toàn mới, các công ty đang tìm cách để làm sâu sắc và đa dạng hóa các nhóm nhạc hiện có.