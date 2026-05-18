Cạnh tranh với ‘Vũ Lâm Linh’ của Dương Dương, phim của 'nữ hoàng rating' Hoa ngữ bất ngờ 'hot' không tưởng

SVO - Khai thác đề tài nghề làm mực Huy Châu thời nhà Minh, 'Gia nghiệp' hiện trở thành một trong những tác phẩm được bàn luận nhiều nhất trên màn ảnh Hoa ngữ, đặc biệt trong bối cảnh đang đối đầu trực diện với 'Vũ Lâm Linh' của Dương Dương.

Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng Gia nghiệp sẽ lép vế trước Vũ Lâm Linh, phim đã vượt hơn 5 triệu lượt đặt xem trước, sở hữu độ phủ truyền thông lớn cùng hiệu ứng “Triển Chiêu xé truyện bước ra”. Tuy nhiên, trái với dự đoán, Gia nghiệp lại cho thấy khả năng tăng trưởng mạnh sau phát sóng nhờ hiệu ứng truyền miệng.

Ban đầu, phim chỉ mở màn với mức rating khoảng 0,6%, song sau 30 phút, số liệu bất ngờ tăng vọt lên đỉnh 1,58%, rating trung bình tập đầu đạt 1,19%, vững vàng nằm trong nhóm phim dẫn đầu khung giờ. Trên nền tảng phát sóng trực tuyến tại Trung Quốc, phim mở màn với 5 quảng cáo, nhanh chóng vượt mốc nhiệt 3000 rồi cán mốc 7000.

Cùng ngày, phim ghi nhận 78,05 triệu điểm nhiệt, đứng đầu bảng xếp hạng nhiệt độ phim truyền hình với khoảng cách áp đảo. Nhân vật Lý Trinh của Dương Tử cũng leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng độ thảo luận nhân vật.

Dù vậy, Gia nghiệp vẫn đang chịu áp lực cạnh tranh không nhỏ từ Chủ giác của Lưu Hạo Tồn, bộ phim có rating đỉnh vượt mốc 3%. Tuy nhiên, phim của Dương Tử vẫn được đánh giá là khả quan, đặc biệt với một tác phẩm mang màu sắc chính kịch và đề tài truyền thống vốn bị xem là kén người xem.

Diễn xuất của các diễn viên cũng nhận nhiều phản hồi tích cực sau 4 tập đầu. Dương Tử được khen vì tiết chế lối diễn quen thuộc để thể hiện hình ảnh Lý Trinh vừa kiên cường vừa nhẫn nại. Từ ánh mắt, biểu cảm đến những phân đoạn chế mực đều mang cảm giác chân thực, giúp nhân vật thoát khỏi kiểu nữ chính cổ trang công thức thường thấy. Trong khi đó, Hàn Đông Quân gây thiện cảm nhờ hình tượng điềm đạm, tạo phản ứng tự nhiên với bạn diễn.

Trước ngày phim phát sóng, Dương Tử từng chia sẻ: “Gia nghiệp cuối cùng cũng gặp được mọi người rồi. Với tôi, nhà là nơi có ánh đèn, có bữa cơm và có người chờ bạn trở về. Nhưng trong câu chuyện của Lý Trinh, nhà còn là một niềm tin và sự truyền thừa”. Nữ diễn viên cho biết, bộ phim không chỉ kể về nghề làm mực Huy Châu, mà còn là câu chuyện về gia đình, sự đồng hành và tinh thần gìn giữ những giá trị thuộc về mình.