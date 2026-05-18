'Hoàng tử nhạc số' GREY D tung 'cú nổ' lớn nhất sự nghiệp, chính thức bước vào cuộc chơi concert

Thuận Tùng

SVO - GREY D đánh úp người hâm mộ, chính thức công bố live concert đầu tiên trong sự nghiệp, mang tên 'Ánh sáng - Màn đêm'.

Nhiều khán giả nhận xét hiếm có nghệ sĩ trẻ Việt Nam nào giữ được màu sắc thẩm mỹ nhất quán như GREY D. Trong suốt hành trình xây dựng concept album lẫn concert, mái tóc dài lãng tử, phục trang layering đậm chất fantasy cùng cách sắp đặt ánh sáng tối giản khiến tổng thể poster mang hơi thở thời trang cao cấp.

Phần typography viết tay của dòng chữ Ánh sáng - Màn đêm cũng được xử lý đầy nghệ thuật, tạo cảm giác như một câu chuyện thần tiên đang được mở ra. Không đơn thuần là poster concert, hình ảnh lần này cho thấy GREY D đang xây dựng một thế giới thị giác hoàn chỉnh, có chiều sâu và tính nhận diện rất rõ ràng.

Với concept hoàn chỉnh của Ánh sáng - Màn đêm, live concert sắp tới được kỳ vọng sẽ là nơi hiện thực hoá thế giới âm nhạc đầy mộng tưởng của GREY D. Nơi ánh sáng và bóng tối song hành, nơi cảm xúc được kể bằng âm nhạc, hình ảnh lẫn sân khấu thị giác. Người hâm mộ tin rằng đây sẽ là “mê cung cảm xúc” đúng nghĩa mà GREY D đã ấp ủ suốt thời gian qua.

Ngay sau khi thông tin concert được công bố, mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt bài đăng kêu gọi 'săn vé'. Với sức hút hiện tại của GREY D cùng lượng fan đông đảo, Ánh sáng - Màn đêm live concert được dự đoán sẽ trở thành một trong những cuộc chiến bán vé đáng chú ý nhất của V-pop năm 2026.

