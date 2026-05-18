IU bật khóc và Lee Jae Won cũng hủy phỏng vấn

SVO - IU bật khóc xin lỗi tại buổi chiếu phim dành cho người hâm mộ, giữa làn sóng phản đối phim 'Perfect Crown' về diễn xuất và tính chính xác lịch sử. Trong khi đó, Lee Jae Won cũng hủy phỏng vấn.
Sinh ngày 16/5/1993, IU đã tổ chức sinh nhật bằng cách thuê một rạp chiếu phim tại CGV Yongsan I-Park Mall ở Seoul để dành thời gian với người hâm mộ, ngoài ra còn quyên góp một khoản tiền lớn.
IU đã chân thành chia sẻ suy nghĩ của mình về việc kết thúc bộ phim Perfect Crown. Về những lời chỉ trích liên quan đến diễn xuất của mình trong phim, cô nói thêm: “Tôi cần phải làm tốt hơn một chút nữa vì tất cả các bạn, và nếu tôi làm các bạn thất vọng hoặc thể hiện một khía cạnh chưa hoàn thiện của bản thân, đó hoàn toàn là lỗi của tôi”.
Suốt sự kiện, U nói với giọng run run và cuối cùng xúc động khi cảm ơn người hâm mộ: “Lẽ ra, tôi nên nói điều này sớm hơn, nhưng tôi yêu tất cả các bạn. Tôi muốn cho các bạn thấy một khía cạnh tốt hơn của bản thân, nhưng tôi xin lỗi vì vẫn luôn thiếu sót. Dù sao, cảm ơn các bạn đã tiếp tục cho tôi cơ hội và dành cho tôi tình cảm yêu mến. Tôi sẽ thực sự cố gắng hơn nữa và làm tốt hơn”. Sau những lời này, cô cúi đầu thật sâu và kính trọng trước đám đông.