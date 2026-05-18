IU bật khóc và Lee Jae Won cũng hủy phỏng vấn

SVO - IU bật khóc xin lỗi tại buổi chiếu phim dành cho người hâm mộ, giữa làn sóng phản đối phim 'Perfect Crown' về diễn xuất và tính chính xác lịch sử. Trong khi đó, Lee Jae Won cũng hủy phỏng vấn.

Sinh ngày 16/5/1993, IU đã tổ chức sinh nhật bằng cách thuê một rạp chiếu phim tại CGV Yongsan I-Park Mall ở Seoul để dành thời gian với người hâm mộ, ngoài ra còn quyên góp một khoản tiền lớn.

IU đã chân thành chia sẻ suy nghĩ của mình về việc kết thúc bộ phim Perfect Crown. Về những lời chỉ trích liên quan đến diễn xuất của mình trong phim, cô nói thêm: “Tôi cần phải làm tốt hơn một chút nữa vì tất cả các bạn, và nếu tôi làm các bạn thất vọng hoặc thể hiện một khía cạnh chưa hoàn thiện của bản thân, đó hoàn toàn là lỗi của tôi”.

Suốt sự kiện, U nói với giọng run run và cuối cùng xúc động khi cảm ơn người hâm mộ: “Lẽ ra, tôi nên nói điều này sớm hơn, nhưng tôi yêu tất cả các bạn. Tôi muốn cho các bạn thấy một khía cạnh tốt hơn của bản thân, nhưng tôi xin lỗi vì vẫn luôn thiếu sót. Dù sao, cảm ơn các bạn đã tiếp tục cho tôi cơ hội và dành cho tôi tình cảm yêu mến. Tôi sẽ thực sự cố gắng hơn nữa và làm tốt hơn”. Sau những lời này, cô cúi đầu thật sâu và kính trọng trước đám đông.

Bộ phim "Perfect Crown", phát sóng từ ngày 10/4 đến ngày 16/5, đã được mệnh danh là một trong những bộ phim truyền hình được mong chờ nhất năm của đài MBC ngay cả trước khi công chiếu. Tuy nhiên, bộ phim đã gặp khó khăn ngay từ tuần đầu tiên, khi hai diễn viên chính IU và Byeon Woo Seok vướng vào tranh cãi về diễn xuất. Đến cuối phim, bộ phim còn bị chỉ trích vì những sai lệch lịch sử. Cụ thể, khán giả chỉ ra rằng tập 11 có cảnh các quan lại hô “Cheonse” trong lễ đăng quang của Đại thái tử Ian thay vì “Manse”, từ tượng trưng cho một quốc gia độc lập. Trong lịch sử, “Cheonse” được sử dụng bởi các quốc gia chư hầu dưới một đế chế. Các nhà phê bình cũng lưu ý rằng Đại thái tử Ian đội “Guryumyeongwan”, một loại vương miện nghi lễ truyền thống được các lãnh chúa phong kiến ​​phục vụ hoàng đế đội. Thêm vào đó, có những lời chỉ trích cho rằng Sung Hee Joo đã thực hiện một nghi lễ trà đạo kiểu Trung Quốc. Khi tranh cãi ngày càng leo thang, ê kíp sản xuất của bộ phim ‘Perfect Crown’ đã đưa ra một tuyên bố chính thức vào ngày 16/5: "Chúng tôi thành tâm cúi đầu xin lỗi những khán giả đã theo dõi bộ phim với tình yêu và sự quan tâm về những vấn đề liên quan đến việc xây dựng thế giới và những sai sót lịch sử”. Bộ phim kết thúc với tỷ lệ người xem cao nhất là 13,8%. Trên các diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng phản ứng khá lạnh nhạt, tiếp tục chỉ trích nữ ca sĩ kiêm diễn viên vì không đưa ra lời xin lỗi công khai chính thức mà chỉ giải quyết vấn đề trước mặt người hâm mộ. Nhiều người cũng đặt câu hỏi về mức độ hiểu biết của các diễn viên chính trước khi quay phim, và chỉ trích cả nam chính Byeon Woo Seok, người vẫn im lặng về vấn đề này.

Trong khi đó, ban đầu, Lee Jae-won thu hút sự chú ý khi là thành viên duy nhất trong dàn diễn viên vẫn tiếp tục phỏng vấn. Anh vào vai Seong Tae-ju, anh trai của Seong Hee-ju (IU) trong phim. Tuy nhiên, khi tranh cãi về việc xuyên tạc lịch sử nổ ra trong tập cuối và những lời chỉ trích ngày càng gay gắt, cuối cùng anh đã quyết định hủy bỏ cuộc phỏng vấn.

