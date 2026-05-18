'Colony' được hoan nghênh tại Cannes

Yeon Sang Ho trở lại Liên hoan phim Cannes với một bộ phim kinh dị về zombie khác, và khán giả dường như hoàn toàn bị cuốn hút bởi một sự biến tấu mới mẻ trong thể loại “zombie Hàn Quốc” nổi tiếng toàn cầu.

Vào khoảng 3h sáng thứ Bảy (16/5), hơn 2.300 khán giả tại Nhà hát Grand Lumiere của Cannes đã vỗ tay vang dội sau buổi chiếu ra mắt toàn cầu của Colony, bộ phim mới nhất của Yeon. Khán giả đã đứng dậy vỗ tay khoảng năm phút khi Yeon và các diễn viên Koo Kyo-hwan, Jun Ji-hyun, Ji Chang-wook, Shin Hyun-been và Kim Shin-rok chào đón đám đông.

Bộ phim được mời tham dự phần "Chiếu phim nửa đêm" của Liên hoan phim Cannes, một hạng mục nổi tiếng dành cho các tác phẩm thuộc thể loại phi truyền thống. Trước buổi chiếu, đạo diễn Park Chan-wook, người giữ chức Chủ tịch Ban giám khảo cho hạng mục tranh giải năm nay, đã chào đón khách mời cùng với tổng đại diện Cannes, Thierry Fremaux tại sự kiện thảm đỏ.

Hàng dài người xếp hàng bên ngoài rạp chiếu phim hơn một giờ trước khi buổi chiếu bắt đầu, với nhiều khán giả trẻ và người hâm mộ "làn sóng Hàn Quốc" có thể thấy rõ trong đám đông. Một khán giả đến từ Thượng Hải cho biết cô đã may mắn có được tấm vé khó kiếm vì là fan của Ji Chang-wook.

Colony đánh dấu bộ phim zombie thứ ba của Yeon sau thành công toàn cầu của Train to Busan (2016) và Peninsula (2020). Cả ba phim đều nhận được lời mời từ Cannes, mặc dù Peninsula không thể tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội do đại dịch COVID-19.

Bộ phim mới xoay quanh Seo Young-cheol, một nhà sinh vật học do Koo Kyo-hwan thủ vai, người đã phát động một cuộc tấn công khủng bố sinh học sau khi bị sa thải khỏi một công ty công nghệ sinh học. Trong một buổi thuyết trình của công ty ở giữa Seoul, anh ta tiêm cho CEO của công ty một loại vi khuẩn có khả năng lây nhiễm cao, nhanh chóng biến tòa nhà chọc trời thành một cơn ác mộng bị lũ thây ma xâm chiếm. Khi tòa nhà bị cảnh sát phong tỏa, những người sống sót bên trong gồm Kwon Se-jung, do Jun Ji-hyun thủ vai, chồng cũ của cô, Han Gyu-sung, do Go Soo thủ vai, nhân viên IT Choi Hyun-hee do Kim Shin-rok thủ vai và bảo vệ Choi Hyun-seok do Ji Chang-wook thủ vai, vật lộn để sống sót và kêu gọi cứu viện.

Mặc dù bối cảnh bùng phát dịch bệnh trong không gian hạn chế có thể gợi nhớ đến bộ phim Train to Busan, nhưng bộ phim này giới thiệu một khái niệm hoàn toàn mới: thây ma được kết nối thông qua một mạng lưới ý thức chung. Những kẻ bị nhiễm bệnh di chuyển như một sinh vật tập thể được điều khiển bởi một thủ lĩnh, cho phép chúng học hỏi và thích nghi cùng nhau trong khi săn lùng những người sống sót. Khái niệm này tạo ra sự căng thẳng liên tục xuyên suốt bộ phim, và mặc dù một số nhân vật tuân theo các hình mẫu quen thuộc của thể loại này, bộ phim vẫn tiến triển với tốc độ nhanh, tập trung mạnh vào sự hồi hộp và các cảnh hành động quy mô lớn.

Trước đó, Yeon cho biết ông hy vọng bộ phim sẽ mang lại “sự hồi hộp và giải trí trực quan” đồng thời khuyến khích người xem suy nghĩ về cá tính, chủ nghĩa tập thể và bản sắc con người. Một trong những điểm nổi bật của bộ phim là vũ đạo thây ma, một đặc trưng của thể loại thây ma Hàn Quốc. Những kẻ bị nhiễm bệnh di chuyển với những động tác nhào lộn, giống như khiêu vũ, thường gợi nhớ đến nghệ thuật biểu diễn đương đại. Để đạt được hiệu ứng này, 20 vũ công chuyên nghiệp đã tham gia cả vai trò biên đạo và diễn xuất sau khi Yeon yêu cầu sự tham gia của các vũ công đương đại hàng đầu Hàn Quốc.

Mặc dù phim được chiếu vào khung giờ khuya, thời điểm mà khán giả các liên hoan phim châu Âu thường bỏ dở giữa chừng nếu thấy chán nhưng rất ít người rời khỏi rạp trong suốt buổi chiếu. Phản hồi của khán giả sau đó nhìn chung là tích cực. Colony sẽ hoàn thành lịch trình tại Cannes trước khi ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 21/5.

