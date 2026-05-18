Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Colony' được hoan nghênh tại Cannes

Tuệ Nghi

SVO - Liên hoan phim Cannes dành tràng pháo tay nhiệt liệt cho bộ phim zombie Hàn Quốc mới 'Colony'.

Yeon Sang Ho trở lại Liên hoan phim Cannes với một bộ phim kinh dị về zombie khác, và khán giả dường như hoàn toàn bị cuốn hút bởi một sự biến tấu mới mẻ trong thể loại “zombie Hàn Quốc” nổi tiếng toàn cầu.

Vào khoảng 3h sáng thứ Bảy (16/5), hơn 2.300 khán giả tại Nhà hát Grand Lumiere của Cannes đã vỗ tay vang dội sau buổi chiếu ra mắt toàn cầu của Colony, bộ phim mới nhất của Yeon. Khán giả đã đứng dậy vỗ tay khoảng năm phút khi Yeon và các diễn viên Koo Kyo-hwan, Jun Ji-hyun, Ji Chang-wook, Shin Hyun-been và Kim Shin-rok chào đón đám đông.

Bộ phim được mời tham dự phần "Chiếu phim nửa đêm" của Liên hoan phim Cannes, một hạng mục nổi tiếng dành cho các tác phẩm thuộc thể loại phi truyền thống. Trước buổi chiếu, đạo diễn Park Chan-wook, người giữ chức Chủ tịch Ban giám khảo cho hạng mục tranh giải năm nay, đã chào đón khách mời cùng với tổng đại diện Cannes, Thierry Fremaux tại sự kiện thảm đỏ.

Hàng dài người xếp hàng bên ngoài rạp chiếu phim hơn một giờ trước khi buổi chiếu bắt đầu, với nhiều khán giả trẻ và người hâm mộ "làn sóng Hàn Quốc" có thể thấy rõ trong đám đông. Một khán giả đến từ Thượng Hải cho biết cô đã may mắn có được tấm vé khó kiếm vì là fan của Ji Chang-wook.

colony-1.jpg

Colony đánh dấu bộ phim zombie thứ ba của Yeon sau thành công toàn cầu của Train to Busan (2016) và Peninsula (2020). Cả ba phim đều nhận được lời mời từ Cannes, mặc dù Peninsula không thể tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội do đại dịch COVID-19.

colony-2.jpg
Bộ phim mới xoay quanh Seo Young-cheol, một nhà sinh vật học do Koo Kyo-hwan thủ vai, người đã phát động một cuộc tấn công khủng bố sinh học sau khi bị sa thải khỏi một công ty công nghệ sinh học. Trong một buổi thuyết trình của công ty ở giữa Seoul, anh ta tiêm cho CEO của công ty một loại vi khuẩn có khả năng lây nhiễm cao, nhanh chóng biến tòa nhà chọc trời thành một cơn ác mộng bị lũ thây ma xâm chiếm. Khi tòa nhà bị cảnh sát phong tỏa, những người sống sót bên trong gồm Kwon Se-jung, do Jun Ji-hyun thủ vai, chồng cũ của cô, Han Gyu-sung, do Go Soo thủ vai, nhân viên IT Choi Hyun-hee do Kim Shin-rok thủ vai và bảo vệ Choi Hyun-seok do Ji Chang-wook thủ vai, vật lộn để sống sót và kêu gọi cứu viện.

Mặc dù bối cảnh bùng phát dịch bệnh trong không gian hạn chế có thể gợi nhớ đến bộ phim Train to Busan, nhưng bộ phim này giới thiệu một khái niệm hoàn toàn mới: thây ma được kết nối thông qua một mạng lưới ý thức chung. Những kẻ bị nhiễm bệnh di chuyển như một sinh vật tập thể được điều khiển bởi một thủ lĩnh, cho phép chúng học hỏi và thích nghi cùng nhau trong khi săn lùng những người sống sót. Khái niệm này tạo ra sự căng thẳng liên tục xuyên suốt bộ phim, và mặc dù một số nhân vật tuân theo các hình mẫu quen thuộc của thể loại này, bộ phim vẫn tiến triển với tốc độ nhanh, tập trung mạnh vào sự hồi hộp và các cảnh hành động quy mô lớn.

Trước đó, Yeon cho biết ông hy vọng bộ phim sẽ mang lại “sự hồi hộp và giải trí trực quan” đồng thời khuyến khích người xem suy nghĩ về cá tính, chủ nghĩa tập thể và bản sắc con người. Một trong những điểm nổi bật của bộ phim là vũ đạo thây ma, một đặc trưng của thể loại thây ma Hàn Quốc. Những kẻ bị nhiễm bệnh di chuyển với những động tác nhào lộn, giống như khiêu vũ, thường gợi nhớ đến nghệ thuật biểu diễn đương đại. Để đạt được hiệu ứng này, 20 vũ công chuyên nghiệp đã tham gia cả vai trò biên đạo và diễn xuất sau khi Yeon yêu cầu sự tham gia của các vũ công đương đại hàng đầu Hàn Quốc.

Mặc dù phim được chiếu vào khung giờ khuya, thời điểm mà khán giả các liên hoan phim châu Âu thường bỏ dở giữa chừng nếu thấy chán nhưng rất ít người rời khỏi rạp trong suốt buổi chiếu. Phản hồi của khán giả sau đó nhìn chung là tích cực. Colony sẽ hoàn thành lịch trình tại Cannes trước khi ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 21/5.

Tuệ Nghi
#Liên hoan phim Cannes #Phim zombie Hàn Quốc #Yeon Sang-ho và tác phẩm mới #Khán giả và phản hồi #Khái niệm thây ma kết nối

Xem thêm

Cùng chuyên mục