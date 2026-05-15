'Tạm biệt Gohan' chiếm lĩnh top 1 phòng vé Việt, huyền thoại anime 'Your name' trở lại

Thuận Tùng

SVO - Hai bộ phim 'Tạm biệt Gohan' và ' Your name' mặc dù ở hai thể loại khác nhau nhưng đều mang đến những cảm xúc đẹp cho khán giả.

Tình bạn lay động mọi trái tim giữa người và thú cưng

Tạm biệt Gohan có tên gốc là Gohan. Đây là siêu phẩm đạt top 2 doanh thu phòng vé Thái Lan năm 2026. Bộ phim nhanh chóng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng yêu thú cưng nhờ câu chuyện chữa lành và giàu cảm xúc.

Hiện tác phẩm đang giữ vị trí top 1 phòng vé Việt với tổng doanh thu hơn 2,2 tỷ đồng, trở thành làn gió mới đầy ấm áp giữa loạt phim kinh dị và hài nội địa.

Yếu tố then chốt giúp Tạm biệt Gohan chinh phục khán giả chính là diễn xuất đặc biệt của nhân vật trung tâm - chú chó Gohan. Nhân vật này được thể hiện bởi ba chú chó khác nhau, đại diện cho ba chặng đời từ lúc còn nhỏ, trưởng thành đến khi về già. Đặc biệt, ê kíp đã mất nhiều thời gian “casting” để tìm ra ba chú chó có ngoại hình tương đồng với đặc điểm nhận diện là bộ lông trắng cùng chiếc mũi hồng đặc trưng.

Ngoài ra, Tạm biệt Gohan cũng thẳng thắn chạm vào nỗi sợ thường trực của những người yêu thú cưng. Từ cuộc chia ly đẫm nước mắt khi chú chó buộc phải đổi chủ, đến thực trạng các trại cứu trợ núp bóng yêu thương để trục lợi từ động vật bị bỏ rơi, hay khi thú cưng già đi và mang bệnh, được báo trước về sự ra đi.

Dẫu vậy, phim không chọn cách kể bi lụy hay tạm biệt thật sự như cái tên. Thay vào đó, tác phẩm nhẹ nhàng gửi gắm thông điệp: “Khi chó nhận được nhiều tình yêu thương, chúng sẽ sống lâu hơn”.

Đó không chỉ là lời nhắn dành cho thú cưng, mà còn phản chiếu chính con người, rằng tình yêu thương, sự quan tâm có thể trở thành liều thuốc chữa lành cho tất cả.

Huyền thoại anime không thể thay thế

Your name. - Tên cậu là gì. kể về Mitsuha, là một nữ sinh sống ở vùng quê thanh bình Itomori, luôn khao khát được trải nghiệm cuộc sống nơi thành phố. Còn Taki là một nam sinh ở Tokyo với nhịp sống bận rộn.

Bỗng một ngày, hai người bất ngờ hoán đổi cơ thể cho nhau một cách bí ẩn, bắt đầu sống trong thân phận của đối phương. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, họ dần học cách thích nghi, để lại những lời nhắn, quy tắc nhằm không làm xáo trộn cuộc sống của nhau.

Ra mắt lần đầu vào năm 2016, Your name. nhanh chóng tạo nên một cơn “đại địa chấn” toàn cầu. Bộ phim đạt doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng (hơn 350 triệu USD), trở thành phim anime có doanh thu cao nhất lịch sử Nhật Bản tại thời điểm công chiếu, đồng thời liên tục đứng đầu phòng vé nhiều tuần liền tại quê nhà Nhật Bản và nhiều quốc quốc gia khác.

Bên cạnh đó, phim còn tạo được thành tích ấn tượng khi công chiếu tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tác phẩm cũng góp mặt trong danh sách những phim không nói tiếng Anh có doanh thu cao nhất mọi thời đại, mở rộng sức ảnh hưởng của anime Nhật Bản đến khán giả đại chúng trên toàn thế giới.

không chỉ là một bộ phim thành công về doanh thu mà còn là hiện tượng văn hóa toàn cầu, ảnh hưởng mạnh đến cách anime được nhìn nhận trên thế giới. Phim tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi, truyền cảm hứng cho hàng loạt sản phẩm, trào lưu liên quan tới nội dung và nhạc phim.

Shinkai Makoto là người đứng sau thành công lớn của bộ anime này. Ông được mệnh danh là "phù thủy nỗi buồn" của anime Nhật Bản. Ông nổi tiếng với các siêu phẩm lãng mạn, giàu cảm xúc như Your name, 5 Centimet trên giâySuzume.

Ông thường khai thác để tài tình yêu đơn phương, sự chia ly, nỗi cô đơn trong thế giới hiện đại và vẻ đẹp tráng lệ của thiên nhiên qua phong cách đổ họa đỉnh cao. Mỗi bộ phim của ông giống như một lăng kính, giúp chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp ngay cả trong những nỗi đau âm ỷ.

#Tạm biệt Gohan #Your name - Tên cậu là gì #Your name #anime #Shinkai Makoto

