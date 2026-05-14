Phản ứng của Ryu Jun Yeol khi được hỏi về Han So Hee

Tuệ Nghi

SVO - Ryu Jun Yeol được bắt gặp tại Liên hoan phim Cannes, và phản ứng khi được nhắc đến phim của Han So Hee: 'Tất nhiên là tôi biết rồi!'.

Nam diễn viên Ryu Jun Yeol đã được bắt gặp tại Cannes, Pháp, nơi Liên hoan phim Cannes đang diễn ra, thu hút sự chú ý của người hâm mộ và giới truyền thông mặc dù anh không tham gia bất kỳ dự án phim chính thức nào năm nay.

Theo một cư dân mạng Nhật Bản tự xưng là đại diện của nhà phân phối phim Nhật Bản Elas Films, người này đã gặp Ryu Jun Yeol vào ngày 13/5 tại Cannes và sau đó chia sẻ cuộc gặp gỡ trên mạng xã hội. Người đăng bài mô tả việc gặp gỡ nam diễn viên một cách bất ngờ khi tham dự liên hoan phim với tư cách là người mua và đã có cuộc thảo luận ngắn gọn về việc phân phối phim Hàn Quốc.

Một cư dân mạng cho biết họ đã nhắc đến một bộ phim Hàn Quốc có nữ diễn viên Han So Hee đóng chính, và lưu ý rằng họ hơi ngần ngại vì sự chú ý của truyền thông gần đây xoay quanh đời tư của hai diễn viên. Khi họ nhắc đến bộ phim Heavy Snow, Ryu Jun Yeol được cho là đã phản hồi tích cực, nói rằng anh ấy chắc chắn biết bộ phim đó và nó nghe rất thú vị, trước khi cười và trò chuyện thân mật.

ryu.jpg

Một bức ảnh được chia sẻ cùng bài đăng cho thấy cả hai mỉm cười trong cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường phố Cannes. Ryu Jun Yeol xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với áo khoác màu xanh đậm và đeo thẻ chứng nhận tham dự Liên hoan phim quanh cổ, cho thấy anh ấy có quyền vào các địa điểm chính thức của Cannes.

Cuộc trao đổi nhẹ nhàng, ngay cả về một chủ đề có thể nhạy cảm, đã được đón nhận tích cực trên mạng, với nhiều người chỉ ra phong thái thoải mái và thân thiện của Ryu Jun Yeol khi giao tiếp với những người tham dự quốc tế.

Liên hoan phim Cannes năm nay có sự hiện diện mạnh mẽ của các tác phẩm Hàn Quốc ở nhiều hạng mục. Đạo diễn Park Chan Wook giữ vai trò Chủ tịch Ban giám khảo, trong khi bộ phim Hope của đạo diễn Na Hong Jin được đưa vào phần thi chính thức. Trong danh sách không tranh giải, phim Colony của Yeon Sang Ho đã được mời chính thức. Ngoài ra, đạo diễn Jung Juri sẽ trình chiếu Dora trong phần Directors’ Fortnight.

Mặc dù Ryu Jun Yeol không tham dự với tư cách gắn với một phim được chọn chính thức trong năm nay, nhưng người ta tin rằng, anh có mặt với tư cách đại diện ngành công nghiệp điện ảnh, gặp gỡ các nhà phân phối quốc tế và trải nghiệm không khí liên hoan phim.

Trong khi đó, Ryu Jun Yeol chuẩn bị trở lại màn ảnh với các dự án sắp tới của Netflix, bao gồm loạt phim MousetrapOutback, cả hai đều được người hâm mộ rất mong chờ.

