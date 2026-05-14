Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Liệu Lim Ji Yeon có xuất hiện trong phiên bản hiện đại của câu chuyện 'Hoàng tử và người ăn mày'?

Tuệ Nghi

SVO - Nữ diễn viên Lim Ji Yeon có thể sẽ tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình sắp tới 'Alike' (tên tạm thời).

Đáp lại thông tin này, một đại diện từ công ty quản lý Artist Company của cô cho biết: “Lim Ji Yeon đã nhận được lời mời tham gia bộ phim Alike và hiện đang xem xét”.

Alike là một phiên bản hiện đại của câu chuyện Hoàng tử và người ăn mày. Phim kể về một người tìm việc vất vả, sau khi cuối cùng cũng có được việc làm, lại bị sa thải và thậm chí bị bỏ tù thay cho người thừa kế của chủ công ty chỉ vì họ trông giống nhau. Sau khi được thả, cô hợp tác với những người “yếu thế” khác để lật đổ “ông vua”.

Lim Ji Yeon đang đàm phán để vào vai Lee Eun Seok, một người phụ nữ bình thường nhưng dễ mến với tính cách vui vẻ, dễ thương và hài hước. Cô là một người dân thường yêu thương gia đình, giữ lời hứa và tin rằng những gì mình muốn phải được đạt được thông qua sự chăm chỉ và nỗ lực. Tuy nhiên, ngay khi ai đó tùy tiện chà đạp lên giá trị của mồ hôi, nước mắt và công sức mà cô đã bỏ ra, một mặt 'nóng bỏng' và 'tàn nhẫn' tiềm ẩn bên trong cô sẽ trỗi dậy.

Lim Ji Yeon đã khẳng định mình là một nữ diễn viên đáng tin cậy thông qua những màn trình diễn xuất sắc trong nhiều dự án khác nhau như The Glory, Lies Hidden in My Garden, The Tale of Lady Ok... và bộ phim truyền hình đang phát sóng My Royal Nemesis.

Tuệ Nghi
#Phiên bản hiện đại của câu chuyện 'Hoàng tử và người ăn mày' #Dự án phim 'Alike' #Vai diễn Lee Eun Seok #Lim Ji Yeon trong các dự án truyền hình #Chủ đề về công lý và đấu tranh xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục