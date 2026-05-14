'Ông hoàng phim zombie' Yeon Sang Ho trở lại với 'COLONY', 'ngôi sao' gạo cội Melissa Leo đóng phim kinh dị

SVO - Những tên tuổi lớn sẽ góp mặt trong mùa phim Hè càng làm cuộc đua phòng vé trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Từ tên tuổi bảo chứng của Train to Busan

Được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh “bậc thầy zombie”, đạo diễn Yeon Sang Ho tiếp tục đưa thế mạnh bản thân ở thể loại viễn tưởng, hành động và giật gân đến với khán giả. Sau tượng đài zombie Hàn Quốc Train to Busan và series đình đám Hellbound, anh mang đến phim điện ảnh viễn tưởng - giật gân mới COLONY.

Ngay từ khi công bố, bộ phim đã nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm Hàn Quốc được mong đợi nhất năm nhờ chủ đề sinh tồn kết hợp zombie, hành động và viễn tưởng đậm chất điện ảnh. Đặc biệt, dù chưa chính thức khởi chiếu, COLONY đã được lựa chọn góp mặt tại hạng mục "Midnight screening", thuộc Liên hoan phim Cannes 2026.

Lấy bối cảnh bên trong một trung tâm thương mại bị phong tỏa hoàn toàn sau thảm họa khủng bố sinh học do một tiến sĩ bí ẩn gây ra, COLONY theo chân những người sống sót mắc kẹt giữa bầy sinh vật nhiễm bệnh đang tiến hóa theo cách không ai có thể dự đoán.

Khác với hình tượng zombie truyền thống từng xuất hiện trên màn ảnh rộng, đạo diễn Yeon Sang Ho mang đến một quần thể xác sống hoàn toàn mới: Dị dạng, nhớp nháp và có khả năng giao tiếp thông qua tín hiệu thần kinh. Chúng không còn là những cá thể vô tri chỉ biết săn mồi theo bản năng, mà dần hình thành một “thuộc địa” với sự tiến hóa và tổ chức đáng sợ.

Một trong những yếu tố khiến COLONY nhận được sự quan tâm đặc biệt chính là màn tái xuất điện ảnh sau 11 năm của “mợ chảnh” Jun Ji Hyun. Nữ minh tinh đình đám sẽ đồng hành cùng dàn diễn viên thực lực gồm Koo Kyo Hwan, Ji Chang Wook, Shin Hyun Been, Kim Shin Rok và Ko Soo.

'Ngôi sao' đoạt giải Oscar tái xuất

Là tác phẩm kinh dị mới nhất của Paramount pictures, Khách, theo chân cặp đôi trẻ Maddie và Tyler khi họ bắt đầu hành trình rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe van, tận hưởng cuộc sống tự do và đầy hứng khởi. Tuy nhiên, giấc mơ ngắn ngủi nhanh chóng bị phá vỡ khi cả hai vô tình chứng kiến một vụ tai nạn kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của người lái xe ngay tại chỗ.

Từ thời điểm đó, những dấu hiệu kỳ lạ bắt đầu xuất hiện: Trên chiếc xe của họ xuất hiện ba vết cào bí ẩn, giống hệt với chiếc xe gặp nạn trước đó. Không lâu sau, Maddie và Tyler nhận ra mình đang trở thành mục tiêu của một kẻ lạ mặt đáng sợ, một “hành khách” bí ẩn luôn bám theo, rình rập và truy đuổi họ không ngừng nghỉ, bất kể họ đi đến đâu.

Khách quy tụ sự tham gia của "ngôi sao" gạo cội Melissa Leo, người từng đoạt Oscar hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất", cùng các diễn viên trẻ đáng chú ý như: Jacob Scipio, Lou Llobell...

Tác phẩm được cầm trịch bởi André Øvredal, người từng gây tiếng vang với loạt tác phẩm kinh dị đáng chú ý như: Trollhunter, The Autopsy of Jane Doe, Scary stories to tell in the dark… Và Walter Hamada là người đứng sau hàng loạt thương hiệu kinh dị nổi tiếng như IT, The conjuring đảm nhận vai trò sản xuất.