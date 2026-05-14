Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lee Min Ki và Hyungwon của MONSTA X cùng nhau 'kéo dài tuổi thọ Thần Chết'

Tuệ Nghi

SVO - Lee Min Ki và Hyungwon của MONSTA X sẽ tham gia dự án đa phương tiện sắp tới mang tên 'The Grim Reaper Life Extension Project' (tên tạm thời).

The Grim Reaper Life Extension Project (Tạm dịch là Dự án Kéo dài Tuổi thọ Thần Chết) là một bộ phim hài đen về một "Thần Chết" tân binh có nguyên tắc và một "Thần Chết" giám sát kỳ cựu chuyên phá luật. Cả hai vướng vào một nỗ lực bị cấm nhằm kéo dài tuổi thọ con người vượt quá giới hạn.

Lee Min Ki vào vai Kang Rim, một "Thần Chết" kỳ cựu thường xuyên lách luật nhưng vẫn là người giỏi nhất trong nghề.

Hyungwon vào vai Jun Ho, một "Thần Chết" tân binh tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và coi cái chết chỉ là công việc. Sau khi gặp Kang Rim, Jun Ho bắt đầu đặt câu hỏi về niềm tin của mình.

Trong khi quan sát Jun Ho, Kang Rim dần dần vướng vào những tình huống bất ngờ. Tâm điểm chú ý tập trung vào sự tương tác và phản ứng hóa học giữa hai "Thần Chết", những người có tính cách trái ngược nhau.

du-an-than-chet.png

“Dự án Kéo dài Tuổi thọ Thần Chết” được phát triển như một dự án đa phương tiện ngay từ giai đoạn đầu sản xuất, bao gồm phim điện ảnh, nội dung trung bình và nội dung ngắn.

Dự án này nhằm mục đích mở rộng việc sử dụng tài sản trí tuệ của mình bằng cách chuyển thể một câu chuyện duy nhất thành các định dạng có độ dài và nhịp độ khác nhau. Nó cũng là một nỗ lực chiến lược để đáp ứng các mô hình tiêu thụ nội dung ngày càng đa dạng.

Dự án Kéo dài Tuổi thọ Thần Chết đang trong giai đoạn hậu kỳ và dự kiến ​​sẽ được phát hành vào nửa cuối năm 2026.

Tuệ Nghi
#Dự án đa phương tiện thần chết #Phim hài đen về thần chết #Tương tác giữa thần chết kỳ cựu và tân binh #Chuyển thể câu chuyện thành nhiều định dạng #Chiến lược mở rộng thương hiệu nội dung

Xem thêm

Cùng chuyên mục