Phan Mạnh Quỳnh, Hà An Huy, Nguyễn Hùng mang 'phép màu' vào 'True Concert 2026'

SVO - Không chỉ là âm nhạc, các nghệ sĩ cùng ê kíp thực hiện chia sẻ thông điệp bảo vệ môi trường, thiên nhiên thông qua các tiết mục được dàn dựng hết sức công phu.

Mới đây, True Concert 2026 - Tình đất đã chính thức diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Chặng thứ ba mang chủ đề Tình đất, chương trình được 'nhào nặn' bởi Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, Giám đốc âm nhạc Thanh Phương và biên đạo múa Tấn Lộc. Cùng với 5 chương: Cánh đồng, Hoa trái, Nước, Rừng và Tình đất. Sự sắp xếp này gợi nhắc về dòng chảy của tự nhiên bắt nguồn từ đất: Từ đất đai sinh ra cánh đồng, cánh đồng kết thành hoa trái, nước nuôi dưỡng sự sống, rừng giữ lại nguồn sinh khí của thiên nhiên để rồi tất cả khép lại ở Tình đất như một cách trở về với nguồn cội.

Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau cũng là một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình.Từ giọng hát giàu trải nghiệm của danh ca Bảo Yến, màu sắc tự sự của Phan Mạnh Quỳnh, chất trữ tình trong trẻo của Thùy Chi, không gian âm nhạc giàu nội tâm của Nguyễn Hùng, cho tới tinh thần trẻ trung, đương đại của các nhóm nhạc, ca sỹ trẻ tài năng như: nhóm Oplus, Hà An Huy, Pia Linh, Marzuz…

Sự xuất hiện của Phan Mạnh Quỳnh tạo nên một màu sắc riêng thông qua phần trình diễn 2 ca khúc 'Hoa Mặt trời' và 'Từ đó'.

Lâm Bảo Ngọc được đánh giá cao với chất giọng nội lực, mang lại cảm xúc sâu lắng cho khán giả.

Marzuz gây bất ngờ với ca khúc “Nước sâu” của tác giả Nguyễn Xinh Xô. Ở phần kết, Marzuz thể hiện một đoạn dân ca tạo nên một khoảng lặng vừa mềm mại, vừa sâu lắng nhưng cũng rất mạnh mẽ, kiên trì và bền bỉ.

Hà An Huy trẻ trung, đầy năng lượng cùng ca khúc 'Tôi muốn làm cái cây', một sáng tác của Hoàng Dũng.

Trong khi đó, màn kết hợp giữa Hà An Huy và Thùy Chi lại mang đến cảm giác bảng lảng và nhiều chất thơ. Chất dân gian trong bản mashup 'Ngồi tựa mạn thuyền – Người ở người về' mà cả hai thể hiện không được xử lý theo hướng hoài niệm quá đậm mà nhẹ và vừa đủ để hòa vào tổng thể tính đương đại của chương trình.

Cùng với cây guitar quen thuộc, Nguyễn Hùng mang đến bản mashup 3 ca khúc 'Ở trong khu rừng - Phép màu - 5 ngón bàn tay'. Không quá phô diễn hay cầu kỳ về cách hát, phần trình diễn giữ tinh thần mộc mạc, đúng với cảm giác của một người đang đối thoại với thiên nhiên và chính nội tâm mình.

Thuỳ Chi tiếp tục gây ấn tượng cùng ca khúc 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' kết hợp với nhóm Oplus.

Danh ca Bảo Yến gây thổn thức cùng ca khúc bất hủ 'Tình cây và đất', nhận về tràng pháo tay không ngớt của khán giả.

Giữa dòng chảy cảm xúc của concert, ca khúc ‘Mãi nương tựa bên Người' của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ xuất hiện như một khoảng tĩnh tại quý giá. Lòng biết ơn chính là sợi dây duy nhất giữ cho tâm hồn không lạc lối, là nguồn nhựa sống thiêng liêng chảy trôi trong mỗi chúng ta.