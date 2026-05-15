Đăng Khôi cùng Neko Lê, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng gửi 'món quà tinh thần' đặc biệt đến khán giả

Bình Nguyễn

SVO - Sau thời gian dài ấp ủ, nam ca sĩ Đăng Khôi chính thức trình làng MV 'Khi con gọi là ba', đánh dấu sự trở lại với âm nhạc và cũng là 'món quà tình thần' anh dành tặng các con và những người cha khác.

MV Khi con gọi là ba mở ra một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, nơi Đăng Khôi dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc chân thực nhất của một người cha. Điểm đặc biệt của MV chính là những khoảnh khắc đời thường, những thước phim tư liệu quý giá về quá trình trưởng thành của các con được nam ca sĩ lồng ghép khéo léo.

Chia sẻ về ý nghĩa của ca khúc, Đăng Khôi cho biết, nhan đề bài hát cũng chính là khoảnh khắc anh cảm thấy cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn. Với anh, tiếng gọi "ba" đầu tiên của con là một âm thanh kỳ diệu, mở ra một chương mới đầy trách nhiệm nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc.

"Thực hiện MV này, tôi muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất của cha con mình. Đó là lời tự sự, là lời hứa của tôi và bà xã, rằng ba mẹ sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho các con trên nẻo đường đời", nam ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, MV Khi con gọi là ba còn gửi gắm thông điệp về giá trị gia đình trong xã hội hiện đại. Bài hát như một khoảng lặng nhắc các bậc làm cha mẹ về sự hiện diện và đồng hành cùng con cái. Sự xuất hiện của gia đình Đăng Khôi trong MV không chỉ tạo nên sự gần gũi mà còn khẳng định hình ảnh một "ông bố quốc dân" mẫu mực.

Đặc biệt, sự xuất hiện của các 'Anh tài' Neko Lê, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng đã trở thành điểm nhấn thú vị và đầy ý nghĩa trong MV lần này. Không chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết của Đăng Khôi trong nghề, họ còn là những ông bố đầy yêu thương ngoài đời. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa dàn 'Anh tài' cùng các con trong MV đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu về tình phụ tử.

Sự góp mặt của họ không chỉ minh chứng cho tình bạn gắn bó giữa các nghệ sĩ, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về vai trò của người đàn ông trong gia đình: Dù có là những cá tính gai góc hay nghệ sĩ lẫy lừng trên sân khấu, khi trở về nhà, họ vẫn luôn là người cha ấm áp, là bến đỗ bình yên nhất cho các con của mình.

