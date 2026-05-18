ZEROBASEONE tái khởi động tầm cao mới

Sau cuộc tái cấu trúc lớn thành nhóm nhạc năm thành viên, ZEROBASEONE trở lại với album mới Ascend-, mang đậm chất R&B đương đại tinh tế và âm thanh mà nhóm mô tả là "tối giản".

Được thành lập thông qua chương trình tìm kiếm tài năng Boys Planet của kênh truyền hình âm nhạc Mnet, ZEROBASEONE ra mắt vào tháng 7/2023, với tư cách là một nhóm nhạc dự án và nhanh chóng nổi tiếng, đạt được sáu album bán chạy triệu bản liên tiếp.

Sau khi dự án kéo dài 2 năm rưỡi kết thúc vào tháng 1/2026, năm thành viên - Sung Han-bin, Kim Ji-woong, Seok Matthew, Kim Tae-rae và Park Gun-wook quyết định tiếp tục hoạt động với tư cách là ZEROBASEONE, trong khi bốn thành viên khác - Zhang Hao, Ricky, Kim Gyu-vin và Han Yu-jin - rời nhóm và ra mắt lại với tư cách là một nhóm nhạc nam mới. Để thích nghi, nhóm đã nghiên cứu kỹ lưỡng cách tốt nhất để thể hiện các động tác vũ đạo của mình với đội hình năm thành viên. Nỗ lực này đã được đền đáp trong màn trình diễn gần đây tại KCON Nhật Bản, nơi sự đón nhận tích cực đã mang lại cho nhóm sự tự tin mới.

EP thứ sáu của nhóm, "Ascend-" dự kiến ​​phát hành lúc 6h chiều thứ hôm nay (giờ Hàn Quốc), gồm 7 ca khúc. Ca khúc chủ đạo là "Top 5," một bài hát thuộc thể loại dance-pop, R&B đương đại, tái hiện lại những cảm xúc đầu những năm 2000 với một chút hiện đại. Han-bin giải thích rằng, dấu gạch ngang ở cuối tiêu đề album tượng trưng cho ý định "tiếp tục tiến về phía trước" của nhóm.

