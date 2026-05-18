Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

ZEROBASEONE tái khởi động tầm cao mới

Tuệ Nghi

SVO - Tái khởi động với đội hình năm thành viên, ZEROBASEONE hướng đến mục tiêu vươn lên tầm cao mới.

Sau cuộc tái cấu trúc lớn thành nhóm nhạc năm thành viên, ZEROBASEONE trở lại với album mới Ascend-, mang đậm chất R&B đương đại tinh tế và âm thanh mà nhóm mô tả là "tối giản".

Được thành lập thông qua chương trình tìm kiếm tài năng Boys Planet của kênh truyền hình âm nhạc Mnet, ZEROBASEONE ra mắt vào tháng 7/2023, với tư cách là một nhóm nhạc dự án và nhanh chóng nổi tiếng, đạt được sáu album bán chạy triệu bản liên tiếp.

Sau khi dự án kéo dài 2 năm rưỡi kết thúc vào tháng 1/2026, năm thành viên - Sung Han-bin, Kim Ji-woong, Seok Matthew, Kim Tae-rae và Park Gun-wook quyết định tiếp tục hoạt động với tư cách là ZEROBASEONE, trong khi bốn thành viên khác - Zhang Hao, Ricky, Kim Gyu-vin và Han Yu-jin - rời nhóm và ra mắt lại với tư cách là một nhóm nhạc nam mới. Để thích nghi, nhóm đã nghiên cứu kỹ lưỡng cách tốt nhất để thể hiện các động tác vũ đạo của mình với đội hình năm thành viên. Nỗ lực này đã được đền đáp trong màn trình diễn gần đây tại KCON Nhật Bản, nơi sự đón nhận tích cực đã mang lại cho nhóm sự tự tin mới.

zerobaseone.jpg
EP thứ sáu của nhóm, "Ascend-" dự kiến ​​phát hành lúc 6h chiều thứ hôm nay (giờ Hàn Quốc), gồm 7 ca khúc. Ca khúc chủ đạo là "Top 5," một bài hát thuộc thể loại dance-pop, R&B đương đại, tái hiện lại những cảm xúc đầu những năm 2000 với một chút hiện đại. Han-bin giải thích rằng, dấu gạch ngang ở cuối tiêu đề album tượng trưng cho ý định "tiếp tục tiến về phía trước" của nhóm.

Tuệ Nghi
#Tái khởi động nhóm nhạc K-pop #Chuyển đổi đội hình và chiến lược #Âm nhạc R&B đương đại #Concept tối giản trong hình ảnh #Sự trở lại và cảm xúc người hâm mộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục