Hoàng Hải, Double2T, Dương Hoàng Yến cùng 'dàn sao' thắp sáng đêm khai mạc 'Mùa du lịch Thái Nguyên 2026'

SVO - Đêm nhạc 'Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây' tái hiện thiên nhiên, lịch sử và văn hóa vùng Việt Bắc đầy cảm xúc cùng màn nhảy sạp lập kỷ lục khiến khán giả vô cùng thích thú.
Mới đây, chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 vừa diễn ra với chủ đề Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây mang đến cho khán giả đại tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên, lịch sử và văn hóa vùng Việt Bắc được kể lại bằng ngôn ngữ của giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch, nghệ thuật trình diễn, xiếc đương đại cùng công nghệ sân khấu hiện đại. Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Thu Hoài, chương trình được xây dựng theo cấu trúc bán sử thi với ba chương: Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây, Thanh âm gió ngàn và Khúc tráng ca Thái Nguyên - vùng đất diệu kỳ.
Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, NSƯT Lương Huy, Anh Thơ, Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Double2T, “em bé chất” Xệ Xệ, Việt Tú, Trường Linh… cùng sự tham gia của dàn nhạc Maius Philharmonic Orchestra, dàn hợp xướng Thăng Long, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Tốp ca - Vũ đoàn PL, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên…