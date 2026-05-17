Hoàng Hải, Double2T, Dương Hoàng Yến cùng 'dàn sao' thắp sáng đêm khai mạc 'Mùa du lịch Thái Nguyên 2026'

SVO - Đêm nhạc 'Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây' tái hiện thiên nhiên, lịch sử và văn hóa vùng Việt Bắc đầy cảm xúc cùng màn nhảy sạp lập kỷ lục khiến khán giả vô cùng thích thú.

Mới đây, chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 vừa diễn ra với chủ đề Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây mang đến cho khán giả đại tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên, lịch sử và văn hóa vùng Việt Bắc được kể lại bằng ngôn ngữ của giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch, nghệ thuật trình diễn, xiếc đương đại cùng công nghệ sân khấu hiện đại. Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Thu Hoài, chương trình được xây dựng theo cấu trúc bán sử thi với ba chương: Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây, Thanh âm gió ngàn và Khúc tráng ca Thái Nguyên - vùng đất diệu kỳ.

Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, NSƯT Lương Huy, Anh Thơ, Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Double2T, “em bé chất” Xệ Xệ, Việt Tú, Trường Linh… cùng sự tham gia của dàn nhạc Maius Philharmonic Orchestra, dàn hợp xướng Thăng Long, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Tốp ca - Vũ đoàn PL, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên…

Ngay từ phần mở màn với mashup "Hello Vietnam - Về Thái Nguyên cùng anh", giọng hát của Mỹ Linh - NSƯT Lương Huy đã tạo nên bầu không khí lễ hội rực rỡ, như lời chào đầy cảm xúc gửi tới du khách về với miền đất trà và hồ huyền thoại.

Điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của chương 1 là trường đoạn nhạc kịch “Chuyện tình chàng Cốc - nàng Công” được dàn dựng như một thước phim huyền thoại giữa mặt hồ và đại ngàn Thái Nguyên.

Trên nền visual mapping màn nước cùng ánh sáng sân khấu hiện đại, các tác phẩm “Tình yêu”, “Bài hát tình yêu” qua phần thể hiện của Dương Hoàng Yến và Trường Linh, tiết mục múa “Chia cách” hay ca khúc “Cô đơn” đã tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa dữ dội.

“Đường lên phía trước” qua giọng hát của Hoàng Hải kết hợp cùng tốp ca nam và đại cảnh hành quân khiến sân khấu như sống lại không khí của những năm tháng kháng chiến.

Dương Hoàng Yến quay trở lại và làm "bùng nổ" sân khấu cùng ca khúc "Tổ quốc trong ánh mặt trời".

Võ Hạ Trâm cùng "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" mang tinh thần tự hào dân tộc đặt trong tổng thể chương trình trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại

Sự xuất hiện của “em bé chất” Xệ Xệ cùng “Có Bác trong tim - Em bé Việt Nam”, với phong cách trình diễn trẻ trung, giúp chương trình cân bằng giữa tính chính luận và hơi thở đương đại.

Tiết mục “Hồ trên núi” qua giọng hát của ca sĩ Anh Thơ giống như cây cầu nối giữa chất thơ của chương đầu và tinh thần hiện đại của chương cuối.

Double2T đã kéo chương trình sang một nhịp điệu hoàn toàn khác: trẻ trung, hiện đại và đậm hơi thở vùng cao cùng ca khúc "Xập xình xập xình".