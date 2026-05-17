'Dàn sao' gen Z Lâm Thanh Mỹ, Đình Khang, Hạo Khang, Huỳnh Thanh Trực và Khazsak casting dự án đặc biệt 'Đất Đỏ'

Tái hiện chân dung người nữ anh hùng Võ Thị Sáu, Đất Đỏ có thử thách làm sao duy trì tính hấp dẫn, giữ khán giả tập trung theo dõi từ đầu đến cuối phim. Hành trình và kết thúc của nguyên mẫu nhân vật đã quá thân thuộc với mỗi người dân Việt Nam.

Đồng thời, phim cũng cần mang đến tiếng nói đương thời, tạo nên sự mới mẻ so với hai bản phim Người con gái Đất Đỏ, Như một huyền thoại nổi tiếng cách đây 30 năm. Theo nhà sản xuất, Đất Đỏ sẽ thiên về tính chất drama, hành động vốn là những thế mạnh của đạo diễn Lê Văn Kiệt.

Phim Đất Đỏ cũng bước vào hoạt động tuyển chọn trực tiếp diễn viên. Nhiều gương mặt quen thuộc và các tân binh làng diễn xuất tề tựu tại hoạt động này. Lâm Thanh Mỹ, Đình Khang, Hạo Khang, Huỳnh Thanh Trực và Khazsak cùng lên đồ giản dị và gần như để mặt mộc, tạo cho mình diện mạo hòa hợp với chân dung người con gái Đất Đỏ.

Nhiều năm nổi tiếng trong vai trò diễn viên nhí, Ngân Chi tìm kiếm bước ngoặt trưởng thành bằng một vai diễn trong phim Đất Đỏ. Chơi thân từ phim Đất rừng phương Nam, bộ đôi Hạo Khang và Kỳ Phong cũng kỳ vọng tiếp tục kề vai sát cánh khi cùng đến thử vai trong dự án phim tiểu sử - lịch sử.

Lâm Thanh Mỹ chia sẻ, ngay khi đọc những thông tin đầu tiên về Đất Đỏ, cô đã cảm thấy đầy hào hứng với dự án mang ý nghĩa đặc biệt này. Từng hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt và nhà sản xuất Hoàng Quân, "nàng thơ phim Việt" hy vọng có cơ hội góp mặt trong bộ phim lần này.

Là người dẫn dắt dự án, đạo diễn Lê Văn Kiệt mong mỏi tìm kiếm những nguồn năng lượng tươi trẻ, màu sắc riêng biệt trong dàn cast của Đất Đỏ. Anh nhắn nhủ các ứng viên tự tin, không nên áp lực và mong được gặp những gương mặt tiềm năng ở vòng casting thứ hai, diễn ra sau một tháng nữa.

Nhà sản xuất Hoàng Quân cho rằng, nữ chính Võ Thị Sáu là vai diễn đầy áp lực với bất kỳ diễn viên nào. Đây có thể là vai diễn để đời, nhưng cũng có thể ảnh hưởng quãng đường hoạt động nghệ thuật sau này của họ, nếu người diễn viên thể hiện không tốt.

Một thời làm nên tên tuổi khi hóa thân anh hùng Võ Thị Sáu trong phim Người con gái Đất Đỏ năm 1994, NSND Thanh Thúy nhiệt tình đồng hành cùng dự án này. Nhà sản xuất Hoàng Quân úp mở thêm rằng, đoàn phim có nhiều cuộc trao đổi với nữ nghệ sĩ, nhưng vai trò của chị trong dự án tạm thời được giữ bí mật.

Bên cạnh đó, ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu từng được NSND Thanh Thúy thể hiện ở bộ phim năm xưa cũng sẽ được sử dụng ở dự án lần này. Ngoài ra, những bài hát mới sẽ được đưa thêm vào phim để phù hợp thế hệ khán giả hiện nay.