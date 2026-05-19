Bí quyết lột xác ngoạn mục của Quan Hiểu Đồng trong chiếc váy quây

Gần đây, hình ảnh cô nàng Quan Hiểu Đồng diện váy cúp ngực lại 'gây sốt' trên mạng. Nhưng lần này, không phải vì những lời bàn tán cũ về việc "mập mạp" hay "vai u thịt bắp". Chỉ 6 tháng trước, cô còn bị chế giễu vì mặc váy cúp ngực làm nổi bật mỡ thừa vùng nách, những bức ảnh đã qua chỉnh sửa thì trông như một nàng thiên nga, còn những bức ảnh chưa chỉnh sửa thì lại là như thảm họa. Làm thế nào mà cô ấy có thể "lột xác" từ "mập mạp, vai u thịt bắp" thành "nữ hoàng retro" chỉ trong thời gian ngắn như vậy?

Vóc dáng của Quan Hiểu Đồng luôn là con dao hai lưỡi. Chiều cao 172cm và đôi chân dài là món quà trời cho, nhưng bờ vai rộng và vòng một đầy đặn dễ khiến cô trông "hơi đô" nếu không biết cách ăn mặc. Tháng 11/2025, cô đã tự làm trò cười tại một sự kiện. Trong những bức ảnh đã qua chỉnh sửa của studio, bờ vai và cổ của cô trông mảnh mai như thiên nga, nhưng khi truyền thông tung ra những bức ảnh chưa chỉnh sửa, mỡ thừa dưới cánh tay của cô hiện rõ dưới ống kính độ phân giải cao. Thậm chí, chiếc váy của cô suýt tuột xuống khi cô cúi xuống để trao giải, khiến cư dân mạng chỉ trích: "Phong cách ăn mặc của cô vẫn còn mắc kẹt trong thời đại váy hoa Đông Bắc cổ điển".

Còn ngượng hơn nữa là vào tháng Tư năm nay, khi đội ngũ của cô thay đổi chiếc váy lệch vai an toàn thành kiểu váy quây bó sát, khiến phần mỡ thừa của cô lộ rõ mồn một. Ngay cả người hâm mộ cũng không khỏi phàn nàn: "Stylist có phải là người nghiêm túc không?".

Vậy điều gì đã tạo nên sự trở lại kỳ diệu này? Đầu tiên, gu thời trang của cô đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây, cô luôn theo đuổi vẻ ngoài "cao cấp", dẫn đến nhiều lỗi thời trang. Giờ đây, cô hiểu cách làm nổi bật điểm mạnh và che giấu điểm yếu. Ví dụ như chiếc váy cúp ngực màu đen này. Chi tiết trang trí hình tròn màu vàng ở giữa ngực khéo léo chuyển hướng sự chú ý, tay áo dài che đi phần mỡ thừa ở bắp tay, và kiểu dáng cạp cao giúp đôi chân trông dài hơn. Kết hợp với mái tóc dài hơi gợn sóng, cô ấy trông như một diva cổ điển. So với bộ trang phục khăn choàng bồng bềnh hồi tháng Mười năm ngoái, dù cũng cúp ngực, nhưng kiểu dáng rộng thùng thình khiến cô trông luộm thuộm. Lần này, cô ấy rõ ràng hiểu cách sử dụng kỹ thuật may đo để làm nổi bật điểm mạnh của mình.

Tư thế của cô cũng được cải thiện rõ rệt. Trước đây, cô thường vô thức kéo váy, nhưng giờ đây, cô đứng thẳng, thậm chí dáng đi cũng đầy tự tin. Không ngạc nhiên khi cư dân mạng nói rằng: "Cuối cùng, cô ấy cũng có khí chất của một nữ chính!".

Thực tế, sự trở lại phong cách của một nữ nghệ sĩ không bao giờ là ngẫu nhiên. Đây là kết quả của quá trình thử nghiệm và điều chỉnh liên tục của chính cô và cả đội ngũ của mình. Từ chỗ bị chế giễu vì "mập mạp, vai u thịt bắp", đến nay, toát lên vẻ quyến rũ "nữ hoàng diva", kinh nghiệm của Quan Hiểu Đồng cho chúng ta thấy: Không có hình thể nào là hoàn hảo, chỉ có những phong cách chưa được tìm ra mà thôi.

Quan Hiểu Đồng đóng cặp với Lý Quân Nhuệ trong phim remake từ bộ phim Hàn Quốc, "The Light In Your Eyes" (Đôi mắt rực rỡ) dự kiến phát sóng trong năm 2026.

Quan Hiểu Đồng và Vương Tử Kỳ trong phim "In My Prime" (Sinh ra đúng lúc) dự kiến phát sóng trong năm 2026.

