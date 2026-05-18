Nàng thơ U50 của điện ảnh Trung Quốc' Triệu Đào làm lu mờ nhiều 'ngôi sao hạng A' tại 'Cannes

SVO - Ở tuổi 48, Triệu Đào trông vô cùng lộng lẫy trong những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa trên thảm đỏ. Chiếc váy đen đính pha lê và vẻ đẹp phương Đông của cô đã làm lu mờ tất cả mọi người.

Tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 79, nữ diễn viên 48 tuổi Triệu Đào đã trở thành tâm điểm chú ý ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ. Không phải bằng lối trang điểm đậm hay phong cách cầu kỳ, mà chỉ đơn giản với chiếc váy Prada đen được thiết kế riêng, cô đã thể hiện hoàn hảo vẻ thanh lịch và duyên dáng của một người phụ nữ phương Đông. Cần lưu ý rằng, đây là Cannes, nơi có ống kính máy quay của các phương tiện truyền thông toàn cầu ở khắp mọi nơi và việc Triệu Đào nổi bật giữa rất nhiều 'ngôi sao hạng A' thực sự là điều đặc biệt.

Chiếc váy này trông đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều chi tiết tinh tế. Chất liệu vải gabardine lụa đen có độ rủ tuyệt vời và lấp lánh nhẹ nhàng dưới ánh đèn, toát lên vẻ thanh lịch kín đáo. Thiết kế cổ chữ V tôn lên hoàn hảo chiếc cổ dài, thanh tú của cô, và kiểu dáng ôm sát càng làm nổi bật vóc dáng duyên dáng. Điểm nhấn thu hút nhất là chiếc khăn choàng thêu pha lê trên vai. Hình dáng hình học của nó có chiều sâu và cấu trúc chắc chắn, những viên pha lê và sequin được khâu tay lấp lánh dưới ánh đèn, đung đưa theo từng bước đi của cô, vừa duyên dáng vừa sang trọng. Kết hợp với trang sức ngọc lục bảo Chopard, vòng cổ và hoa tai bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Trên nền váy đen, màu sắc của đá quý càng trở nên rực rỡ hơn, thực sự thể hiện "sự sang trọng kín đáo nhưng đầy tinh tế".

Không thể phủ nhận rằng Triệu Đào đã ngày càng được quốc tế công nhận trong những năm gần đây và là một trong những nữ diễn viên Hoa ngữ gắn liền với Liên hoan phim Cannes. Lần này cô đã mang bộ phim ngắn Đô Linh Chi Ảnh đến buổi ra mắt. Người dẫn chương trình thảm đỏ đã dành 1 phút 30 giây để giới thiệu cô, gọi cô là "một đại diện quan trọng của điện ảnh Trung Quốc". Cô ấy hoàn toàn không hề e lệ trước ống kính, đứng thẳng và mỉm cười dịu dàng. Triệu Đào không tạo dáng chụp ảnh dù có rất nhiều máy ảnh vây quanh. Cô ấy chỉ bước đi một cách thoải mái minh chứng cho sự tự tin bẩm sinh tự nó sẽ 'tỏa sáng'.

Ngành giải trí luôn bàn tán về "vẻ đẹp trẻ trung", nhưng Triệu Đào, ở tuổi 48, đã chứng minh cho mọi người thấy phụ nữ trưởng thành cũng có thể quyến rũ đến thế nào? Vẻ đẹp của cô ấy không phải là kiểu đẹp gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là vẻ đẹp càng nhìn càng thấy cuốn hút, mang một khí chất tinh tế giống như tách trà đậm đà, càng uống càng thơm.

