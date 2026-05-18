'Nữ thần Vu tổng' Vu Văn Văn cách 'cửa tử' chưa đến nửa mét

Trong buổi concert mới đây, Vu Văn Văn đang say sưa trình diễn ca khúc hit Thể diện thì màn hình LED lớn ở giữa sân khấu bất ngờ rơi xuống ngay bên cạnh cô. Lúc đó, cô chỉ đứng cách màn hình chưa đến nửa mét, và một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Đối mặt với tình huống bất ngờ, Vu Văn Văn vẫn giữ bình tĩnh. Cô lập tức giơ tay ra hiệu cho ban nhạc ngừng chơi và bình tĩnh giao tiếp qua tai nghe: "Vị trí màn hình bị sai, khán giả không thể nhìn thấy sân khấu". Đoạn video cho thấy, cô thường xuyên liếc nhìn về phía khán giả để xác nhận tầm nhìn bị che khuất trong khi đang nói. Trong lúc các kỹ thuật viên đang điều chỉnh thiết bị, cô cũng cầm micro lên để xin lỗi người hâm mộ: "Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người giật mình. An toàn và buổi biểu diễn đều quan trọng như nhau. Chúng tôi nhất định sẽ khắc phục, trước khi tiếp tục". Thái độ điềm tĩnh này dần dần lập lại trật tự cho bầu không khí căng thẳng.

Theo phản hồi sau đó của ban tổ chức, tai nạn xảy ra do sự cố trục trặc ở các cảm biến máy móc sân khấu, dẫn đến việc màn hình kích hoạt nhầm quy trình hạ cánh. Các chuyên gia trong ngành phân tích rằng, các thiết bị sân khấu lớn như vậy thường có nhiều cơ chế bảo vệ an toàn, và sự cố này có thể liên quan đến sơ suất trong quy trình vận hành. Đáng chú ý, nhóm của Vu Văn Văn đã đưa ra tuyên bố ngay sau sự cố, nhấn mạnh rằng, "sự an toàn của nghệ sĩ và khán giả luôn là ưu tiên hàng đầu" và hứa sẽ buộc nhà cung cấp thiết bị phải chịu trách nhiệm. Cư dân mạng khen ngợi thái độ chuyên nghiệp của Vu Văn Văn: "Cô ấy đã bảo vệ trải nghiệm của khán giả, trong khi vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Lập trường mạnh mẽ này thực sự đáng ngưỡng mộ!". Buổi hòa nhạc hiện đã được tiếp tục theo lịch trình, nhưng cuộc điều tra về các mối nguy hiểm an toàn liên quan vẫn đang tiếp diễn.

