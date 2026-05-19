Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

MC Đình Toàn nước mắt nghẹn ngào trên sóng truyền hình vì một nhân vật đặc biệt

Bình Nguyễn

SVO - Trong nhiều năm gắn bó với hành trình của 'Thần tài gõ cửa', MC Đình Toàn đã chứng kiến biết bao mảnh đời. Nhưng lần này có một nhân vật đặc biệt khiến anh cực kỳ xúc động.

Vai trò kết nối đòi hỏi Đình Toàn phải kìm nén nước mắt, giữ nụ cười lạc quan để làm điểm tựa tinh thần cho nhân vật xuất hiện trong chương trình. Thế nhưng, trong số phát sóng mới đây, nam MC đã không thể ngăn những giọt nước mắt nghẹn ngào trước một người đàn ông đặc biệt.

1000045643.png

Đó là câu chuyện đầy nghị lực của anh Dương Hữu Nhị (ngụ ấp An Bình Hòa Bình, xã Hội An, tỉnh An Giang). Năm lên 4 tuổi, một cơn sốt bại liệt quái ác đã cướp đi vĩnh viễn quyền được chạy nhảy của anh.

Quyết tâm không đầu hàng số phận, năm 17 tuổi, anh Nhị tự lăn xe đi học nghề sửa xe đạp. Suốt 6 tháng ròng rã, bất kể nắng mưa, người thanh niên ấy kiên trì tự lăn bánh xe suốt 3 cây số mỗi ngày. Thân hình nhỏ bé gồng mình bên những chiếc xe quá cỡ, đôi bàn tay rướm máu rồi chai sạn vì dầu nhớt. Anh kiên cường đổi lấy cái nghề để tự nuôi sống bản thân và lo cho đấng sinh thành.

1000045641.jpg

Giữa lúc cuộc sống vẫn còn chật vật, cha của anh là ông Dương Hữu Lây gục ngã vì căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Mỗi tuần 3 lần chạy thận là bấy nhiêu lần gia đình rơi vào cái bẫy nợ nần chồng chất vì chi phí thuốc men.

Nợ cũ chưa lành, đầu năm 2023, mẹ anh được kết luận ung thư tuyến giáp giai đoạn 4 đã di căn. Trước những khó khăn của gia đình, chỉ cần nghĩ đến việc ở nhà, cha mẹ đang chờ thuốc, anh lại cắn răng đứng dậy, vì phía sau anh là sự sống của đấng sinh thành.

1000045640.jpg

Xuất hiện trên sân khấu Thần tài gõ cửa, anh Nhị khiến cả trường quay lặng đi. Một người đàn ông với đôi tay đen sạm vì dầu mỡ và sương gió nhưng nụ cười lại hiền hậu, bừng sáng đến lạ kỳ.

Khi nghe anh Nhị tâm sự bằng chất giọng miền Tây chất phác rằng, mình chỉ biết cố gắng để ráng lo cho cha mẹ, MC Đình Toàn đã nghẹn ngào chia sẻ: “Hai chữ "ráng lo" nghe có vẻ dễ, nhưng để thực hiện là cả một hành trình khó khăn. Toàn vô cùng cảm phục trước nghị lực của anh”.

1000045647.jpg

Nỗi đau đớn thể xác và gánh nặng cơm áo gạo tiền không thể quật ngã được tâm hồn cao đẹp ấy. Khi được hỏi về ước mơ, anh Nhị không ước cho mình giàu sang, anh chỉ ước một điều gây xúc động cho khán giả: “Tôi ước, nếu có kiếp sau, tôi xin được làm con của cha mẹ một lần nữa, ước cho đôi chân này lành lặn để có thể lo lắng, báo hiếu cho cha mẹ ở kiếp này đã ẵm bồng mình".

1000045649.jpg

Câu chuyện của anh Dương Hữu Nhị là một trong rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống phi thường trong Thần tài gõ cửa. Và MC Đình Toàn luôn được khán giả quý mến bởi khả năng dẫn dắt khéo léo, đầy chia sẻ với các hoàn cảnh góp mặt tại chương trình.

Bình Nguyễn
#Thần tài gõ cửa #THVL #Đình Toàn #người khuyết tật #nghị lực #truyền cảm hứng #chương trình Thần tài gõ cửa #MC Đình Toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục