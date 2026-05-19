Trịnh Thăng Bình và 'tượng đài rap Việt' Thái VG gây 'chấn động' khi góp mặt trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Thuận Tùng

SVO - Trịnh Thăng Bình, Thái VG, CHARLES., 14 Casper, Cheng chính thức góp mặt trong mùa hai của 'Anh trai vượt ngàn chông gai'.

Tham gia chương trình năm nay, Trịnh Thăng Bình mang theo tâm thế hồi hộp nhưng đầy háo hức. Nam nghệ sĩ tiết lộ, tiết mục solo sẽ là một sợi dây hoài niệm kết nối anh với khán giả, nhưng sẽ được nâng cấp bằng tư duy sân khấu mới mẻ hơn.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Mình muốn mang đến một Trịnh Thăng Bình rất là Trịnh Thăng Bình. Một người viết tình ca, một người kể chuyện bằng âm nhạc, nhưng sẽ được nâng cấp lên một đẳng cấp cao hơn".

CHARLES. xem Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 như một sân khấu hội ngộ với chính phiên bản nghệ sĩ của mình sau thời gian dài rời xa ánh đèn sân khấu. Nam nghệ sĩ mong muốn, khán giả được nhìn thấy một CHARLES. gần gũi, bình tĩnh và chân thật hơn qua giọng hát cũng như những câu chuyện âm nhạc riêng.

Là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa rap/hip-hop Việt Nam ra quốc tế từ rất sớm, Thái VG được xem là tượng đài có sức ảnh hưởng lớn đối với nhiều thế hệ rapper trẻ.

Tham gia mùa hai, Thái VG xem đây là một thử thách đặc biệt khi lần đầu tiên phải bước ra khỏi “vùng an toàn” để chinh phục những màu sắc âm nhạc mới. Nam rapper cũng úp mở rằng, tiết mục solo của mình sẽ là hình ảnh chưa từng khán giả nào được thấy trước đây.

Đến với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, 14 Casper mang theo nguồn năng lượng sáng tạo trẻ trung. Nam rapper hài hước ví chương trình như một “đại hội võ lâm”, nơi các "anh tài" sẽ mang những “chiêu thức” đặc biệt nhất để so tài cùng nhau. Sau gần một năm chuẩn bị, anh khẳng định sẽ thể hiện toàn bộ kỹ năng từ rap, hát, nhảy cho đến sáng tác để tạo nên một màn solo bùng nổ.

Đến với chương trình, Cheng xem đây là cơ hội đặc biệt để bước ra khỏi "vùng an toàn", được trực tiếp làm nhạc và học hỏi từ những nghệ sĩ mà trước đây anh chỉ từng biết qua màn ảnh hay các "bản hit" đình đám. Nam nghệ sĩ tiết lộ, tiết mục solo đầu tiên sẽ giống như một “lời chào thân mật” gửi đến khán giả.

#Trịnh Thăng Bình #Thái VG #CHARLES. #14 Casper #Cheng #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2

