Lee Jae Wook khoe điều này trước khi nhập ngũ hôm nay

Linh Chi

SVO - Lee Jae Wook đã nhập ngũ tại trại huấn luyện, nơi anh sẽ trải qua huấn luyện quân sự cơ bản, trước khi tiếp tục phục vụ trong quân đội Hàn Quốc với tư cách là một người lính tại ngũ.

Công ty quản lý của anh cho biết, theo nguyện vọng của nam diễn viên về một cuộc nhập ngũ lặng lẽ, không có buổi lễ chính thức hay sự kiện nào được tổ chức tại đó. Vào một ngày trước khi nhập ngũ, Lee Jae Wook đã gửi lời chào ngắn gọn đến người hâm mộ thông qua tài khoản mạng xã hội của mình, chia sẻ những bức ảnh với kiểu tóc ngắn.

Anh bày tỏ cảm xúc của mình một cách bình tĩnh với một tin nhắn ngắn gọn: "Tôi sẽ trở về trong tình trạng sức khỏe tốt". Trong một trong những bức ảnh được đăng tải, anh được nhìn thấy đang giơ ngón tay V-sign với mái tóc ngắn hơn rõ rệt, mặc áo hoodie đen, toát lên vẻ ngoài thoải mái và giản dị.

Người hâm mộ đã phản hồi bài đăng với những lời nhắn ủng hộ như "Hãy giữ gìn sức khỏe và trở về an toàn" và "Chúng tôi sẽ chờ bạn," đồng thời cũng bày tỏ sự tiếc nuối của họ.

Mặc dù sự vắng mặt tạm thời của anh ấy được cảm nhận rõ rệt do sự nghiệp ổn định kể từ khi ra mắt, nhưng các dự án đã hoàn thành trước đó dự kiến ​​sẽ được phát hành, cho phép khán giả tiếp tục được xem anh ấy trên màn ảnh trong thời gian này.

Đầu tiên, bộ phim truyền hình thứ Hai - thứ Ba sắp tới của ENA, Doctor on the Edge, dự kiến ​​sẽ lên sóng vào tháng tới. Ngoài ra, loạt phim Netflix, Dead-End Job cũng dự kiến ​​sẽ được phát hành vào nửa cuối năm, có nghĩa là các tác phẩm của anh ấy vẫn sẽ tiếp tục đến với người xem ngay cả trong thời gian anh ấy thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sinh năm 1998, Lee Jae Wook ra mắt qua bộ phim truyền hình năm 2018, Memories of the Alhambra. Sau đó, anh ấy trở nên nổi tiếng qua các dự án như Search: WWW, Extraordinary YouAlchemy of Souls.

Được yêu mến nhờ kỹ năng diễn xuất chắc chắn và sự hiện diện đặc biệt trên màn ảnh, anh đã khẳng định mình là một diễn viên hàng đầu đang lên trong nhiều tác phẩm. Khi anh ấy rời đi với lời tạm biệt điềm tĩnh trước khi nhập ngũ, các tác phẩm sắp tới của anh được kỳ vọng sẽ giúp xoa dịu nỗi thất vọng về thời gian gián đoạn nghĩa vụ quân sự.

