Cựu thành viên nhóm AOA, Kwon Mina đòi lại công lý sau 18 năm

Tuệ Nghi

SVO - Cựu thành viên nhóm AOA, Kwon Mina, người từng tuyên bố bị tấn công tình dục năm 14 tuổi, đã trừng phạt kẻ gây ra tội ác cho mình, sau 18 năm.

Ngày 19/5, Kwon Mina đã đăng tải một thông điệp dài trên Instagram, bắt đầu bằng câu: "Hôm nay là ngày tôi kết thúc một hành trình dài hơn bốn năm".

Mới đây, Kwon Mina đã thú nhận trên Instagram của mình: "Khi tôi chuẩn bị cho phiên tòa, vì vụ việc xảy ra cách đây 14 năm, tôi đã đặt nhiều kỳ vọng và hy vọng, bởi vì tôi nghe nói rằng, nếu không chỉ tội hiếp dâm mà cả tội hành hung cũng được công nhận, thì sẽ không hết thời hiệu truy tố và thủ phạm có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc".

Cô tiếp tục: "Bây giờ, khi phán quyết đã được đưa ra đến phiên tòa thứ hai, thực tế là trong khi tội hiếp dâm được công nhận, thì tội hành hung lại không, có nghĩa là không thể áp dụng hình phạt đáng kể nào do thời hiệu truy tố đã hết". Tuy nhiên, cô nói thêm: "Từ góc nhìn của một nạn nhân, vấn đề có tội hay vô tội rất quan trọng, nhưng tôi coi trọng việc ít nhất một tội ác đã được thừa nhận. Dù sao đi nữa, vì đã lộ ra rằng hắn ta là một kẻ xấu, tôi mong muốn được hài lòng với kết quả hiện tại".

Kwon Mina, cựu thành viên nhóm nhạc AOA, đã chia sẻ về kết quả phiên tòa xét xử vụ tấn công tình dục xảy ra cách đây 18 năm và cảm xúc hiện tại của mình. Kwon Mina cho biết: "18 năm trước, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng và che giấu do hoàn cảnh lúc bấy giờ, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Tôi hy vọng các nạn nhân khác sẽ không tự trách mình hay che giấu, mà hãy tìm can đảm để lên tiếng, vì đó không phải là điều đáng xấu hổ".

Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn: "Tôi thực sự xin lỗi và biết ơn các sĩ quan cảnh sát và công tố viên đã gánh vác trách nhiệm thay tôi và sát cánh cùng tôi suốt thời gian qua. Thay vì tham lam kết quả, tôi hy vọng rằng ít nhất một trong những lời nói của tôi sẽ được ghi nhận và chấp thuận. Hiện tại, tôi dự định tập trung vào việc điều trị. Tôi chỉ tạm thời kiệt sức, vì vậy, xin đừng quá lo lắng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm lúc này, như mình đã hoàn thành một bài tập về nhà và sẽ làm tốt những bài tập còn lại”.

Trước đó, Kwon Mina đã xuất hiện trên kênh YouTube Jeomjeom TV, vào năm 2023 và thú nhận rằng, cô từng là nạn nhân của vụ tấn công tình dục trong năm đầu tiên học trung học: “Tôi đã bị hành hung và tấn công tình dục trong nhiều giờ tại một nơi mà tôi đã theo chân một người bạn. Vụ việc đó vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi cho đến ngày nay. Tôi không thể báo cáo vào thời điểm đó vì tôi sợ bị trả thù. Tôi đã phải chịu đựng một mình trong một thời gian dài".

