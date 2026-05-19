Điều gì đã giúp 'nữ thần cổ vũ Hàn Quốc' Lee Ah Young trở thành một ngôi sao hàng đầu?

SVO - Vóc dáng hoàn hảo và phong cách ngọt ngào, cá tính chính là bí quyết giúp cô nổi tiếng trong giới cổ vũ thể thao. Không những vậy, cô còn là người mẫu và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng người Hàn Quốc, sở hữu lượng fan đông đảo tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Lee Ah Young, nữ thần cổ vũ người Hàn Quốc vừa 'gây sốt' trên mạng xã hội, chắc chắn là một "người có sức ảnh hưởng phi thường" trong giới thể thao. Ở tuổi 32, cô đã hoạt động trong ngành này được mười năm, nhưng với chiều cao 1m7 và số đo ba vòng hoàn hảo, cô đã biến sân bóng chày thành sân khấu riêng của mình. Mỗi khi video trình diễn được đăng tải, hàng triệu lượt thích đổ về như thể đã được sắp đặt từ trước. Có người nói cô ấy "được trời phú cho tài năng", nhưng soi kỹ sẽ thấy rằng cô gái này, được người hâm mộ Đài Loan (Trung Quốc) đặt biệt danh là "Nữ thần Chiến thắng", từ lâu đã sở hữu vẻ ngoài "ngọt ngào và cá tính".

Lee Ah Young ra mắt với tư cách là hoạt náo viên cho đội Lotte Giants ở Hàn Quốc năm 2015, nhanh chóng nổi tiếng nhờ "khả năng kiểm soát biểu cảm khuôn mặt chuẩn mực". Khi máy quay lia vào khuôn mặt cô, nụ cười ngọt ngào của cô hoàn toàn phù hợp với nhịp trống. Trong những động tác nâng người khó, ánh mắt cô lập tức chuyển sang vẻ lạnh lùng, đầy tự tin trên sân khấu.

Sau đó, khi chuyển sang đội Kia Tigers, cô đã biến bộ đồng phục thành một tuyên ngôn thời trang cao cấp: áo crop top kết hợp với quần thể thao cạp cao, vẫn giữ được năng lượng của một hoạt náo viên nhưng thêm phần cá tính với thắt lưng dây xích kim loại và bốt cao đến đầu gối. "Công thức ngọt ngào - cá tính" này nhanh chóng khiến cô trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến của Hàn Quốc. Khi cô được đội Fubon Guardians ở Đài Loan (Trung Quốc) chiêu mộ với một khoản tiền lớn vào cuối năm 2023, một số người hâm mộ thậm chí còn nói đùa: "Họ không chỉ thuê một hoạt náo viên, họ đã ký hợp đồng với một thần tượng hàng đầu!". Điều thực sự đưa cô đến thành công vang dội chính là khả năng kiểm soát bậc thầy phong cách "ngọt ngào - cá tính".

Điều ấn tượng nhất là cô ấy vẫn giữ được vóc dáng ở tuổi 32, luôn duy trì cân nặng 50 kg, không phải nhờ ăn kiêng, mà nhờ bốn giờ tập luyện vũ đạo và các bài tập tăng cường sức mạnh cơ bụng mỗi ngày. Trong một cuộc phỏng vấn, cô ấy cười và nói: "Khi khán giả đến xem trận đấu, họ muốn tận hưởng niềm đam mê của bóng chày, nhưng họ cũng muốn thấy năng lượng của chúng tôi. Đó chính là ý nghĩa của hoạt động cổ vũ!".

Lee Ah Young không chỉ còn là một hoạt náo viên, cô ấy còn chia sẻ những mẹo thời trang trên mạng xã hội, hướng dẫn người hâm mộ cách tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào và cá tính chỉ với những món đồ cơ bản. Các video biểu diễn của cô được sử dụng làm mẫu giảng dạy, thậm chí cả các vũ công chuyên nghiệp cũng đến học hỏi từ cô. Khi được hỏi về bí quyết nổi tiếng, cô chỉ vào vẻ ngoài rạng rỡ của mình trước ống kính và nói: "Không có bí quyết nào cho sự nổi tiếng cả, chỉ cần làm những gì mình yêu thích một cách hết mình là được". Có lẽ, chính sự rõ ràng và chuyên nghiệp này đã giúp cô vẫn 'tỏa sáng' trên sân khấu ở tuổi 32.