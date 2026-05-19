Nữ ca sĩ gen Z, m tú kết hợp cùng rapper Liu Grace đánh dấu bước chuyển mình, sẵn sàng bước ra khỏi 'vùng an toàn'

SVO - Giọng ca gen Z, m tú chính thức trở lại với MV 'Nói em điên' kết hợp cùng 'em xinh' Liu Grace. Dự án này đánh dấu bước chuyển khi cô lần đầu theo đuổi chất liệu pop punk kết hợp tinh thần anime và thời trang đường phố.

M tú là nghệ sĩ trẻ hoạt động trong cộng đồng indie tại TP. HCM. Trước Nói em điên, m tú từng phát hành album đầu tay Chơi trò yêu với màu sắc trong trẻo, giàu cảm xúc và khai thác nhiều khía cạnh khác nhau trong tình yêu, tuổi trẻ.

Sau đó, single Em bắt đầu lại đánh dấu giai đoạn chuyển biến trưởng thành hơn trong tư duy âm nhạc lẫn hình ảnh nghệ sĩ. Bên cạnh âm nhạc, m tú cũng được biết đến với phong cách thời trang cá nhân nổi bật và thường xem thời trang như một phần quan trọng trong "storytelling" của mỗi dự án nghệ thuật.

Theo chia sẻ từ m tú, thông điệp cốt lõi của MV Nói em điên nằm ở tinh thần: “Hãy cứ yêu đi và yêu hết mình”. Những va chạm, khác biệt hay mâu thuẫn đôi khi là cách để con người hiểu nhau hơn và tạo nên sự kết nối chân thật. Đây cũng là tinh thần mà nghệ sĩ muốn truyền tải thông qua phần âm nhạc lẫn hình ảnh của dự án lần này.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án nằm ở màn kết hợp giữa m tú và Liu Grace. Giọng ca gen Z cho biết, đã chủ động nhắn tin cho Liu Grace qua Instagram sau thời gian dài theo dõi và yêu thích tư duy âm nhạc của nữ rapper. Sau khi nhận được demo, Liu Grace nhanh chóng đồng ý tham gia dự án. Tuy nhiên, do lịch trình cá nhân của cả hai nghệ sĩ không trùng khớp, quá trình hoàn thiện bài hát và thực hiện MV kéo dài gần một năm.

Đối với m tú, sự xuất hiện của Liu Grace không chỉ đơn thuần là một màn kết hợp âm nhạc, mà còn là mảnh ghép giúp hoàn thiện thế giới của ca khúc. Nếu m tú mang đến nguồn năng lượng pop punk nổi loạn, cảm xúc và tươi sáng, thì Liu Grace lại đại diện cho tinh thần swag lạnh lùng, sắc sảo. Chính sự tương phản này tạo nên màu sắc riêng cho sản phẩm, đồng thời phản ánh đúng tinh thần “đối lập để bổ trợ” của dự án.

Bên cạnh yếu tố âm nhạc, phần hình ảnh của Nói em điên cũng được xem là bước thử nghiệm táo bạo của m tú. Toàn bộ MV được thực hiện trên phông xanh nhằm xây dựng một không gian giả tưởng mang hơi hướng anime.

Giọng ca m tú cũng trực tiếp tham gia định hướng thời trang cho dự án và làm việc cùng stylist để phát triển trang phục phù hợp với concept tổng thể. Theo nghệ sĩ, thời trang không chỉ là yếu tố thẩm mỹ, mà còn là một phần quan trọng trong "storytelling", góp phần hoàn thiện thế giới và cảm xúc mà MV muốn truyền tải.