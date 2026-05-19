Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dương Dương khiến cõi mạng 'dậy sóng' bởi vẻ đáng yêu

Thuý Phương

SVO - Bộ phim truyền hình 'Vũ Lâm Linh' đã tổ chức sự kiện câu lạc bộ người hâm mộ trên Douyin (TikTok) tại Hàng Châu. Các diễn viên chính đều xuất hiện để quảng bá phim và thậm chí còn thể hiện khía cạnh đáng yêu của mình.

Vũ Lâm Linh kể về Triển Chiêu (Dương Dương), hiện là một cận vệ hoàng gia cấp bốn, nhận được bằng chứng từ một người bạn cũ về một vụ án chưa được giải quyết và bắt đầu cuộc hành trình tìm ra sự thật. Khi vô tình nắm giữ chứng cứ quan trọng liên quan đến âm mưu phản quốc, anh trở thành mục tiêu truy sát của cả hai phe hắc - bạch. Trên đường chạy trốn để tìm ra chân tướng, anh được sự đồng hành của đại tiểu thư Hoắc Linh Lung (Chương Nhược Nam).

duong-duong-5.jpg

Tại sự kiện, Dương Dương cho biết, nhân vật Triển Chiêu rất cuốn hút: "Anh ấy không chỉ giỏi đánh nhau mà còn gánh vác nhiều trách nhiệm và che giấu nhiều điều, điều đó thực sự khiến tôi rất thích nhân vật này. Triển Chiêu đặc biệt điềm tĩnh và kiên nhẫn, càng xem càng cuốn hút".

duong-duong-6.jpg

Dương Dương thậm chí còn bắt chước tư thế chạy của Chương Nhược Nam rất giống, trông vừa đẹp vừa đáng yêu. Dương Dương và Chương Nhược Nam cũng có những trò đùa dễ thương, bắt chước mèo đấm, thỏ ôm ấp và nháy mắt, cùng nhiều trò khác.

duong-duong-phim.jpg
Sau vai Triển Chiêu, Dương Dương có dự án phim truyền hình cổ trang trọng điểm, do Tencent Video sản xuất, "Bu Rang Jiang Shan" (tên tiếng Việt: "Không nhường giang sơn") và dự án điện ảnh "Identity" bên cạnh Lưu Đức Hoà và Tống Thiến, chờ lên sóng.
Thuý Phương
#Sự kiện quảng bá phim #Diễn viên và nhân vật nổi bật #Hành trình tìm kiếm sự thật #Chân dung và tính cách diễn viên #Hoạt động fan meeting và tương tác

Xem thêm

Cùng chuyên mục