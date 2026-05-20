Kang Dong Won đã làm gì thời sinh viên đến nỗi mang biệt danh 'xấu tính'?

SVO - Nam diễn viên chính Kang Dong Won mới đây đã chia sẻ về nhân vật 'Cỗ máy nhảy' trong phim 'Wild Sing', kèm theo đó là lời giải thích về 'truyền thuyết quán bar' thời sinh viên của mình.

Wild Sing phát hành ngày 3/6 là một bộ phim hài kể về câu chuyện của Triangle, một nhóm nhảy hỗn hợp nam nữ từng làm mưa làm gió trong làng nhạc nhưng tan rã chỉ sau một đêm do một sự cố bất ngờ, và giờ đây họ trở lại sân khấu 20 năm sau. Đây là tác phẩm mới của đạo diễn Son Jae Gon, người nổi tiếng với My Scary Girl (2006), Villain and Widow (2010) và Secret Zoo (2020).

Kang Dong Won vào vai Hyeon U, trưởng nhóm của nhóm nhảy hỗn hợp ba thành viên Triangle và là một "cỗ máy nhảy". Hyeon U hiện là một phát thanh viên đang chật vật kiếm sống, với sự nổi tiếng giảm sút theo năm tháng. Ngay khi mất đi chương trình phát thanh định kỳ cuối cùng còn lại, anh nhận được lời mời tham gia một buổi hòa nhạc trực tiếp, trình diễn những bài hát hoài niệm, và bắt đầu lên đường tập hợp lại toàn bộ nhóm Triangle.

Việc Kang Dong Won biểu diễn bboying trên sân khấu với mái tóc ngắn đã tạo nên tiếng vang lớn cho bộ phim. Lý do anh thực hiện sự thay đổi mạnh mẽ như vậy rất đơn giản - để làm cho khán giả cười: "Tôi luôn yêu thích hài kịch, và đó là thể loại diễn xuất mà tôi tự tin nhất. Đó là lý do tại sao tôi luôn muốn làm cho mọi người cười". Nỗi ám ảnh muốn làm cho khán giả cười đã khiến anh ấy chịu đựng cả những đau đớn về thể xác. Việc thành thạo các kỹ thuật bboying ở độ tuổi ngoài 40, theo đúng nghĩa đen là “hoàn toàn bất khả thi”.

Kang Dong Won đã chia sẻ suy nghĩ của mình về việc trình diễn bài hát đầu tay Love Is của Triangle và bài hát chủ đề trong album thứ hai Shout It Out trong phim: "Tôi đã luyện tập rất nhiều đến nỗi thực sự cảm thấy như mình đang ra mắt".

Kang Dong Won cũng giải thích cách mình học nhảy: "Tôi bắt đầu tập nhảy ở Hoa Kỳ, quê hương của hip-hop từ một nhóm nhảy ở Los Angeles tên là JUICE, nhóm này cũng tham gia các hoạt động cộng đồng. Và tôi nghĩ rằng động tác xoay đầu giống như giấc mơ của Hyun Woo tiếp tục như thể nó sắp tan vỡ. Tôi bị chấn thương xương sườn khi thực hiện động tác xoay người kiểu cối xay gió. Xương sườn của tôi bắt đầu đau ngay khi tôi hoàn thành một vòng xoay và bắt đầu nối tiếp với vòng xoay thứ hai. Và tôi đã luyện tập trong ba đến bốn tháng. Tôi đã luyện tập 4 giờ mỗi ngày với một vũ công đóng vai trò là người đóng thế cho mình. Ban đầu, tôi chỉ tập những động tác cơ bản trong giờ đầu tiên. Khi tôi có buổi tập kéo dài từ hai đến bốn giờ, tôi sẽ dành ra một giờ ở đầu và một giờ ở cuối để luyện tập nhịp điệu lên xuống. Ban đầu, tôi thậm chí không thể làm được điều đó và người cứng đơ, nhưng cuối cùng, tôi đã bắt được nhịp điệu một cách tự nhiên. Vì bạn phải chống đỡ cơ thể gần như mọi lúc, bạn cần sức mạnh phần thân trên nên tôi mất rất nhiều thời gian để học. Trước hết, bạn phải có khả năng trồng cây chuối để tạo dáng 'Nike', và điều đó vô cùng khó khăn".

Bên cạnh đó, Kang Dong Won, người sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo một lần nữa lại gây chú ý vì một "truyền thuyết quán bar" liên quan đến anh trong một lễ hội trường đại học trước đây.

Ngày 20/5, một bài đăng có tiêu đề "Kang Dong Won làm rõ những tiết lộ từ một cựu sinh viên đại học" xuất hiện trên nhiều cộng đồng mạng. Bài đăng bao gồm một bức ảnh của Kang Dong Won thời sinh viên cùng với bình luận từ một cư dân mạng. Tác giả, tự nhận là cựu sinh viên cùng niên khóa với Kang Dong Won đã chia sẻ một lời than phiền hài hước: "Trong lễ hội trường, Kang Dong Won đã làm đồ ăn nhẹ và phục vụ tại quán bar của khoa Cơ khí. Vì điều đó, tất cả các quán bar của các khoa khác đều phá sản. Anh ấy thật là xấu tính".

Kang Dong Wonn từng là sinh viên khóa năm 1999 của Khoa Cơ khí, tại Cơ sở ERICA của ĐH Hanyang. Những câu chuyện về sự nổi tiếng của Kang Dong Won thời sinh viên luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng.

Trước những phản ứng đó, Kang Dong-won từng xuất hiện trên một kênh YouTube và cười giải thích: "Tôi cũng thấy bài đăng đó trên mạng. Không chỉ quán bar của khoa chúng tôi thành công đâu. Tôi phục vụ đồ ăn và thức uống. Hồi đó, sinh viên năm nhất phải làm những công việc kiểu đó. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi chỉ làm việc chăm chỉ thôi. Sau khi xong việc, tôi đi uống với các anh chị khóa trên.Tôi chưa từng đến quán bar của các khoa khác nên không biết. Tôi có gây ra rắc rối gì không? Tôi nghĩ là không".

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đã phản ứng một cách hài hước: Tôi thừa nhận. Thật là tàn nhẫn; Nếu làm vậy, các 'gia đình' khác sẽ kiếm sống bằng cách nào?; Nó ngang tầm với việc thả một vũ khí hạt nhân chiến thuật; Nếu Kang Dong Won tự tay phục vụ, chẳng phải việc kinh doanh ở chỗ khác sẽ chấm dứt sao?...

Thử thách táo bạo của thần tượng bị lãng quên Hyun Woo đã kết thúc, nhưng thử thách của nam diễn viên 45 tuổi Kang Dong Won đang mở ra một chương mới. Anh hướng đến những thể loại rộng hơn, những câu chuyện sâu sắc hơn và vượt ra ngoài màn ảnh: “Tôi luôn nói nhiều về việc bước chân vào Hollywood và cũng muốn nỗ lực sản xuất phim trong tương lai. Trước khi quá già, tôi muốn đóng nhiều phim hành động gay cấn hơn, nhiều vai hài hước hơn và kể những câu chuyện thực sự đen tối. Tôi muốn kể những câu chuyện cho phép chúng ta nhìn sâu vào việc liệu con người có phải là những sinh vật hữu ích trên Trái đất hay không?".

