Sự thống trị liên tục của BTS

SVO - Nhóm nhạc siêu sao toàn cầu BTS xác nhận sẽ có màn trình diễn trực tiếp đặc biệt tại lễ trao giải 'American Music Awards 2026', tạo một dấu ấn quan trọng trong sự trở lại đầy đủ của cả nhóm, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Nhóm sẽ tham dự lễ trao giải American Music Awards 2026, được tổ chức vào ngày 25/5, lúc 5h chiều (giờ địa phương), tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas, Hoa Kỳ.

BTS đã được đề cử ở ba hạng mục chính trong năm nay, bao gồm "Nghệ sĩ của năm", "Bài hát mùa Hè" và "Nam nghệ sĩ K-pop xuất sắc nhất", phản ánh sự thống trị liên tục của họ trên cả thị trường nhạc pop toàn cầu và K-pop.

American Music Awards, cùng với giải Grammy và giải Billboard Music Awards, được coi là ba lễ trao giải âm nhạc lớn nhất tại Hoa Kỳ. BTS đã tham dự lễ trao giải này năm lần, vào các năm 2017, 2018, 2019, 2021 và 2026. Năm 2021, họ đã làm nên lịch sử, khi trở thành nhóm nhạc châu Á đầu tiên giành giải "Nghệ sĩ của năm".

Với sự trở lại của cả nhóm đang được tiến hành, mọi chú ý hiện đang tập trung vào việc, liệu BTS có thể một lần nữa giành được giải thưởng lớn tại lễ trao giải này hay không?

Đầu năm nay, BTS đã phát hành album phòng thu thứ năm, ARIRANG, vào tháng Ba, đạt được thành công đáng kể, khi đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong ba tuần liên tiếp. BTS là nhóm nhạc thứ hai trên thế giới đạt được thành tích này, kể từ Mumford and Sons vào năm 2012, và vẫn là nhóm nhạc Hàn Quốc duy nhất giữ vị trí số một trong ba tuần liên tiếp.

Hiện tại, BTS đang tiếp tục chuyến lưu diễn Bắc Mỹ và cũng dự kiến ​​sẽ biểu diễn tại chương trình giải lao giữa hiệp của trận chung kết FIFA World Cup 2026 vào tháng 7/2026, tiếp tục mở rộng sự hiện diện toàn cầu của họ trên một số sân khấu lớn nhất thế giới.

