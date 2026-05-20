Rùng rợn chuyện một đi không về của các streamer trẻ tuổi

Văn Sơn

SVO - Phim 'Lầu chú Hỏa' vừa tung ra loạt hình ảnh gợi lên cảm giác rùng rợn đầy tiềm năng trên màn ảnh Việt, hứa hẹn cho một tác phẩm kinh dị 'nặng đô' nhất Hè này.

Lầu chú Hỏa gây tò mò với hình ảnh 5 streamer ngồi thành vòng tròn giữa căn phòng lớn, xung quanh một mâm lễ bày biện cầu kỳ. Cả 5 cùng ngửa mặt, tay cầm đũa gõ vào bát, hai mắt trợn tròn trắng dã, vẻ mặt không cảm xúc như bị trấn hồn.

Tâm điểm của bức ảnh là cô Hứa xõa tóc, mặc bộ áo màu đỏ bước xuống từ cầu thang phủ bụi xưa cũ. Hình ảnh tổng thể ma quái, dự báo góp thêm vào dòng phim kinh dị Việt một cảnh cầu cúng vô cùng ma quái và ấn tượng.

Lời đồn về con ma nhà họ Hứa đã lưu truyền trong dân gian cả thế kỷ, qua đó càng tạo dựng được cảm giác tò mò với fan kinh dị. Câu chuyện mở màn khi nhóm streamer bắt đầu kế hoạch khám phá biệt thự bị bỏ hoang đã lâu của chú Hỏa - doanh nhân người gốc Hoa ở đầu thế kỷ 20.

Với những số tiền được hứa đầy hậu hĩnh tăng lên theo lượt view của buổi livestream, cả nhóm hăm hở bước vào hành trình đầy kích thích này, mà không biết rằng, bao điều đáng sợ đang đón đường.

Căn nhà tăm tối, ẩm mốc và phủ bụi nhìn sơ đã thấy nhuốm màu ghê rợn. Trước cửa phòng cô Hứa, nhóm bạn cùng thực hiện nghi thức gọi hồn. Tiếng đũa khua bát vang lên ngày một dày giữa nơi vườn không nhà trống rồi bỗng chốc im bặt, từ đây những chuyện ghê rợn dần xảy đến với các nhân vật.

Phong cách làm phim found footage (giả tài liệu) cho khán giả theo dõi diễn biến qua lăng kính của các nhân vật. Điều này làm câu chuyện thêm phần chân thật, cảm giác sợ hãi thêm đeo bám.

Về dàn diễn viên trong phim, ngoại trừ Nguyễn Minh Thời được biết tới từ MV Hongkong1, Nguyễn Công Nương từng đóng Quả tim máu của Victor Vũ, 4 gương mặt còn lại là Ngọc Chi Bảo, Phụng Hoàng, Dũng Hà, Trương Huỳnh Như đều mới lạ.

Giữa lúc các dự án nội địa ưu tiên gương mặt "ngôi sao" để đảm bảo doanh thu phòng vé, nhà sản xuất phim chọn lối đi lựa chọn các tân binh đảm nhận vai chính để mang lại sự tươi mới, bất ngờ cho màn ảnh Việt.

#Oan hồn Hứa thị #Lầu chú Hỏa #phim Lầu chú Hỏa #màn ảnh Việt #phim kinh dị #phim found footage

