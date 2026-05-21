NSƯT Hạnh Thúy 'gây sốc' khi trở lại màn ảnh rộng với tạo hình rùng rợn

Văn Sơn

SVO - Phim 'Ma xó' vừa hé lộ tạo hình ma với đôi mắt không nhắm của NSƯT Hạnh Thúy. Nữ diễn viên cũng tiết lộ hành trình biến đổi thành ngạ quỷ đáng sợ.

Tạo hình con ma trong phim được phát triển theo hai giai đoạn rõ rệt, tương ứng với diễn tiến của câu chuyện. Ở giai đoạn đầu, vong hồn vẫn còn giữ lại phần nào hình dạng của con người, dù đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Tuy nhiên, sau cao trào giữa phim, tạo hình thay đổi rõ rệt. Mức độ biến dạng tăng lên, phản ánh quá trình chuyển hoá từ cô hồn sang ngạ quỷ. Đây là một trạng thái mang tính hung hãn và tàn ác hơn trong quan niệm dân gian.

Sự thay đổi này không chỉ nhằm tăng độ ghê rợn về hình ảnh, mà còn thể hiện một quy luật: Khi vong hồn không được giải thoát, bị giữ lại quá lâu bởi oán niệm hoặc tác động của nghi lễ, họ sẽ dần biến chất, trở thành một thực thể nguy hiểm hơn.

Một chi tiết đáng chú ý khác là trang phục của hồn ma. Thay vì sử dụng hình ảnh quen thuộc như váy trắng, tóc dài vốn phổ biến trong nhiều bộ phim kinh dị chịu ảnh hưởng phương Tây, Ma xó lựa chọn áo bà ba màu đen với chất liệu gấm chìm. Theo tập tục, đây cũng là trang phục có thể được dùng khi khâm liệm.

Lựa chọn này giúp tạo hình trở nên gần gũi hơn với đời sống văn hoá Việt, đồng thời mang lại cảm giác rùng rợn theo một cách khác: Cái đáng sợ không nằm ở sự xa lạ, mà nằm ở việc những gì quen thuộc nhất lại trở nên bất thường.

Và mỗi ngày, NSƯT Hạnh Thúy phải mất 8 tiếng đồng hồ để hóa trang cho nhân vật. Chị chia sẻ: “Hóa trang nhân vật ma xó đã để lại cho Thúy rất ấn tượng vì nhân vật này đòi hỏi kỹ thuật tạo hình rất phức tạp”.

Đạo diễn Phan Bá Hỷ cho biết, toàn bộ quá trình xây dựng tạo hình đều dựa trên định hướng rõ ràng, tránh lặp lại những hình mẫu đã quá quen thuộc. Đồng thời, anh tìm kiếm một ngôn ngữ hình ảnh mang tính bản địa. Từ đôi mắt không nhắm, quá trình biến đổi của cơ thể, cho đến trang phục, tất cả đều nhằm góp phần tạo nên một không gian tâm linh mang màu sắc Việt.

