Cuối cùng 'cặp đôi visual cổ tích' Se7en và Lee Da Hae cũng lên chức bố mẹ

Tuệ Nghi

SVO - Se7en và Lee Da Hae thông báo có con, sau ba năm kết hôn.

Ca sĩ Se7en và nữ diễn viên Lee Da Hae đã thông báo tin vui về đứa con đầu lòng, chia sẻ niềm hạnh phúc này qua một video đầy cảm xúc được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của cả hai vào ngày 20/5.

Trong video, với nhạc nền ấm áp, Se7en được nhìn thấy đứng quay lưng lại trong khi Lee Da Hae ôm anh từ phía sau. Cặp đôi nhẹ nhàng hé lộ đôi giày em bé và hình ảnh siêu âm, tượng trưng cho hành trình làm cha mẹ sắp tới của họ.

Se7en lật mũ lên để lộ chữ “BỐ”, trong khi Lee Da Hae xuất hiện phía sau anh với chiếc mũ có chữ “MẸ”, rõ ràng thông báo rằng, cặp đôi đang chuẩn bị chào đón thành viên mới vào gia đình. Cặp đôi cũng chia sẻ một thông điệp cảm động: “Từ hai người thành ba người. Phép màu nhỏ bé của chúng ta đang trên đường đến”.

Se7en và Lee Da Hae kết hôn vào tháng 5/2023, sau tám năm hẹn hò. Mối quan hệ của họ lần đầu được công khai vào năm 2016. Bắt đầu từ những người bạn thân cùng tuổi, tình cảm của họ dần phát triển thành tình yêu, và cả hai luôn thể hiện tình cảm dành cho nhau trên truyền hình hay tại các sự kiện công cộng.

Trước khi kết hôn, Se7en đã chia sẻ về mối quan hệ lâu dài của họ, khi có thể cùng nhau chia sẻ cả những khoảnh khắc vui vẻ lẫn khó khăn trong những năm qua. Anh cũng đã nhận được sự yêu thương và ủng hộ sâu sắc của Lee Da Hae, vì thế, sẽ cố gắng trở thành một người chồng trưởng thành, cũng như có trách nhiệm hơn khi đảm nhận vai trò trụ cột gia đình.

Lee Da Hae cũng hồi tưởng lại hành trình của họ, mô tả sự chuyển đổi từ người yêu lâu năm thành vợ chồng. Cô bày tỏ cam kết trở thành một người bạn đời chu đáo và luôn ủng hộ Se7en, đồng thời cho biết, dù quen gọi anh là "bạn trai", cô vẫn mong muốn xây dựng cuộc sống vợ chồng cùng anh.

Thông báo mang thai của cặp đôi đã được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt, đánh dấu một chương mới trong mối quan hệ lâu dài của họ khi chuẩn bị chào đón "phép màu nhỏ bé" của mình.

