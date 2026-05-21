Hành trình trở về 'Nhà' của BOYNEXTDOOR

BOYNEXTDOOR chuẩn bị thể hiện sự trưởng thành về mặt nghệ thuật thông qua album dài đầu tiên mang tên HOME, với sự tham gia của tất cả các thành viên vào quá trình sáng tác và sản xuất cho toàn bộ các bài hát trong album.

Vào lúc 22h ngày 20/5 (giờ Hàn Quốc), BOYNEXTDOOR đã công bố danh sách bài hát chính thức của album thông qua trang web riêng. Thiết kế tương tác có các ghi chú được gắn vào một cánh cửa kỹ thuật số, cho phép người hâm mộ nhấp chuột và khám phá thông tin chi tiết về từng bài hát. Chất liệu giấy nhăn và bố cục sáng tạo ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Album gồm 9 ca khúc, trong đó có bài hát chủ đề "VIRAL", cùng với "06070", "Knock Knock Knock", "ADIOS!", "Upside Down", "DIVE", "Please Remember", "I Wonder" và "I Wonder, Always".

Cả sáu thành viên đều đóng góp vào quá trình sáng tác, làm nổi bật khả năng âm nhạc ngày càng được nâng cao của nhóm. Đặc biệt, Myung Jaehyun và Woonhak đã tham gia vào mọi ca khúc trong album. Một số bài hát cũng ghi tên nhóm thay vì tên từng thành viên, tạo thêm ý nghĩa tượng trưng cho dự án.

Dự kiến ​​phát hành vào ngày 8/6 lúc 6 giờ chiều (giờ Hàn Quốc), HOME phản ánh hành trình của BOYNEXTDOOR với tư cách là "những chàng trai nhà bên", ghi lại một cách chân thực những cảm xúc và kỷ niệm mà họ đã trải qua cho đến nay.

Album khám phá những chủ đề gần gũi như tình bạn, tình yêu, sự tan vỡ, tuổi trẻ và sự trưởng thành cá nhân, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những người xung quanh nhóm, bao gồm cả người hâm mộ.

Ca khúc chủ đề VIRAL thể hiện mong muốn của các thành viên rằng âm nhạc của họ sẽ lan tỏa đến nhiều người nghe hơn nữa. Zico, nhà sản xuất chính của KOZ Entertainment, đã tham gia cả viết lời và sáng tác nhạc cho ca khúc này, trong khi những cộng sự lâu năm Pop Time và kako đảm nhiệm khâu sản xuất.

Các ca khúc B-side trong album tiếp tục thể hiện sự đa dạng của nhóm. Ca khúc phát hành trước Knock Knock Knock, ra mắt vào ngày 11/5, kể câu chuyện về sáu vị khách không mời mà đến bất ngờ xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Trong khi đó, ADIOS! miêu tả quá trình buông bỏ những hối tiếc còn vương vấn sau một ngày khó khăn và tiến về phía trước. Các bài hát như 06070, Please Remember và các ca khúc dành tặng người hâm mộ I Wonder và I Wonder, Always (CD Only) càng nhấn mạnh mối liên kết tình cảm giữa BOYNEXTDOOR và cộng đồng người hâm mộ của họ, ONEDOOR.

Trước khi album chính thức phát hành, BOYNEXTDOOR dự định sẽ lần lượt ra mắt bốn phiên bản concept NAVIGATOR, WEAVER, BUNKER và SWEET HOME bắt đầu từ ngày 24/5.

