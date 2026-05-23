‘Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật’ của ‘Hoa hậu Việt Nam’ Nguyễn Hoàng Mỹ Vân: 'Ý thức hơn về trách nhiệm bản thân'

Sau danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật và lọt vào top 10 của Hoa hậu Việt Nam 2024, cuộc sống của Mỹ Vân có những thay đổi như thế nào?

Thay đổi lớn nhất với Mỹ Vân không nằm ở những thứ có thể nhìn thấy bên ngoài, mà là ở cách mình nhìn lại chính mình và ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân. Trước cuộc thi, Vân đã có cơ hội hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, nghệ thuật và trợ giảng về kỹ năng giao tiếp. Nhưng cũng như bất kỳ bạn trẻ nào, đôi lúc, Vân cũng có những khoảnh khắc tự hỏi mình có đang đi đúng hướng không. Khi nhận được danh hiệu 'Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật', vào top 10 cuộc thi, với Vân, đó là một sự ghi nhận rất ý nghĩa, không chỉ cho bản thân mà còn cho những giá trị mình luôn theo đuổi một cách nghiêm túc.

Về cuộc sống, Vân có thêm nhiều cơ hội được đồng hành cùng các chương trình lớn hơn, được gặp gỡ và học hỏi từ các tiền bối trong ngành. Sau danh hiệu, mình cũng bắt đầu hành trình học Cao học ngành Quan hệ Quốc tế tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), tiếp tục hoạt động nghệ thuật, giảng dạy và xây dựng thêm những điều có ý nghĩa hơn với cộng đồng. Vân nghĩ, thay đổi đẹp nhất mà một danh hiệu có thể mang lại không phải là thứ mình nhận được, mà là người mình trở thành sau hành trình đó.

Bước ra từ cuộc thi với nhiều thí sinh, Mỹ Vân vẫn liên lạc và giữ tình bạn với các cô gái như thế nào?

Một trong những điều Vân trân trọng và biết ơn nhất từ hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024 chính là những tình bạn mình có được. Có thể một số người nghĩ, môi trường Hoa hậu sẽ rất cạnh tranh. Nhưng với Vân, chính vì mọi người cùng trải qua áp lực và những khoảnh khắc khó khăn nên lại dễ đồng cảm với nhau hơn. Có những bạn trước đây hoàn toàn xa lạ, nhưng sau cuộc thi lại trở thành những người chị em có thể tâm sự, đồng hành cùng nhau rất nhiều. Sau cuộc thi, Vân và các bạn vẫn giữ liên lạc. Vân nghĩ, tình bạn bền nhất là khi chúng ta đối xử với nhau bằng sự chân thành.

Mỹ Vân áp lực như thế nào với việc giữ hình ảnh sau cuộc thi?

Khi có một danh hiệu hay được nhiều người biết đến hơn, mình cũng sẽ ý thức hơn về lời nói, hành động và cách xuất hiện. Nhưng Vân nghĩ, áp lực nào cũng có hai mặt. Nếu nhìn theo hướng tích cực, nó giúp mình trưởng thành, cẩn thận và có trách nhiệm hơn với hình ảnh của bản thân.

Với Mỹ Vân, danh hiệu là một điều rất đẹp và đáng trân trọng trong hành trình của mình. Nhưng điều giúp một người có thể đi lâu dài không chỉ nằm ở ánh hào quang, mà nằm ở cách mình sống, cách mình đối xử với mọi người và những giá trị tích cực mình có thể đóng góp cho cộng đồng bằng chính con người thật của mình.

Năm nay, Hoa hậu Việt Nam trở lại, Mỹ Vân có dự tính tham gia chứ?

Với Vân, Hoa hậu Việt Nam 2024 là một thanh xuân rất đáng nhớ. Cuộc thi cho Vân nhiều hơn một danh hiệu. Đó là những trải nghiệm, những người bạn và một góc nhìn trưởng thành hơn về trách nhiệm của người trẻ với cộng đồng. Điều Vân thấy rất ý nghĩa là mình vẫn đang được tiếp tục đồng hành với Hoa hậu Việt Nam theo một cách khác. Vừa qua, Vân có cơ hội quay trở lại Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò MC trong buổi họp báo công bố khởi động cuộc thi. Từ vai trò của một thí sinh năm 2024, được quay lại trong một vai trò mới, với Vân, đó là một cảm xúc rất đặc biệt và đáng trân trọng.

Hiện tại, Vân đang tập trung cho việc học Thạc sĩ, công việc MC song ngữ và giảng dạy kỹ năng giao tiếp. Vân sẽ chọn cách tiếp tục đồng hành, ủng hộ và cổ vũ cho những thế hệ tiếp theo. Vân tin, đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một hành trình để người trẻ được trưởng thành và hiểu hơn về chính mình.

Nguyễn Hoàng Mỹ Vân có những chia sẻ kinh nghiệm gì cho các bạn thí sinh năm nay?

Điều Vân muốn nói, trước tiên là việc dám bước vào cuộc thi đã là một điều rất đáng quý rồi, vì không phải ai cũng dám bước ra khỏi “vùng an toàn” của mình để thử thách bản thân. Hành trình của mình cũng bắt đầu từ những “sân chơi” nhỏ như cuộc thi Nét đẹp Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng, danh hiệu Á khôi 1 của Miss Áo dài 2019, rồi từng bước một đến với Hoa hậu Việt Nam 2024. Mỗi sân chơi đều cho mình thêm một bài học, thêm một phiên bản tự tin hơn của chính mình.

Từ trải nghiệm đó, Vân nghĩ, điều quan trọng nhất là hãy hiểu rõ bản thân trước khi bước vào cuộc thi. Không phải để hoàn hảo, mà để biết mình đang có thế mạnh gì để phát huy và còn thiếu điều gì để trau dồi thêm. Vân cũng thấy, các bạn thí sinh ngày nay rất giỏi về ngoại ngữ và tư duy hội nhập. Đó là lợi thế rất lớn và đáng tiếp tục đầu tư. Nhưng điều khiến mọi người nhớ đến các bạn lâu hơn không chỉ là năng lực, mà còn là cách các bạn kết nối và mang lại năng lượng tích cực cho người đối diện. Và cuối cùng, dù kết quả ra sao, những gì các bạn học được về chính mình trong hành trình này mới là thứ ở lại lâu dài nhất.

Bất kỳ danh hiệu nào từ cuộc thi đều đi cùng trách nhiệm, Mỹ Vân tự thấy bản thân đã hoàn thành như thế nào với danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật?

Mỹ Vân không dám nói mình đã hoàn thành tốt. Nhưng có thể nói, mình đã cố gắng sống với danh hiệu này một cách có trách nhiệm, không chỉ trong các sự kiện hay trên mạng xã hội, mà trong cả những việc nhỏ mỗi ngày. Vân muốn thể hiện danh hiệu đó không chỉ qua hình ảnh mà qua những hành động cụ thể, từ công việc MC, giảng dạy kỹ năng phong thái đến các hoạt động nghệ thuật, cộng đồng mình có cơ hội tham gia. Với Vân, điều quan trọng nhất sau một danh hiệu không phải là mình nhận được gì, mà là sau đó mình sống như thế nào và có thể mang lại điều gì có ý nghĩa cho những người xung quanh. Đó là tiêu chuẩn mà Vân tự đặt ra và vẫn đang tiếp tục cố gắng mỗi ngày.

Sau cuộc thi, Mỹ Vân vẫn tiếp tục theo đuổi học vấn bậc Thạc sĩ. Động lực từ đâu để chị theo đuổi song song cả việc học lẫn việc dẫn chương trình?

Vân không dám nói mình đã tìm được công thức cân bằng hoàn hảo. Nhưng có một điều Vân học được trong hành trình này, cân bằng không có nghĩa là chia đều thời gian, mà là hiểu rõ mình đang làm gì và tại sao mình làm điều đó. Với Vân, việc học luôn là một hành trình có định hướng. Còn với nghệ thuật, Vân không xem đó là thứ tách rời với việc học hay công việc. Việc học cho mình chiều sâu trong tư duy. Công việc MC và giảng dạy cho mình cơ hội thực hành với con người thật và cảm xúc thật. Còn nghệ thuật là nơi Vân được lắng nghe bản thân theo một cách rất khác. Ba thứ đó không kéo mình về ba hướng khác nhau, mà đang nuôi dưỡng lẫn nhau.

Tất nhiên, cũng có những giai đoạn tất bật. Nhưng Vân học cách thành thật với bản thân, biết lúc nào cần tiến và lúc nào cần dừng lại để nạp lại năng lượng, để có thể đi được lâu dài hơn. Điều Vân muốn chia sẻ là đừng sợ việc mình có nhiều đam mê hay nhiều hướng muốn đi cùng một lúc. Đôi khi, chính những điều tưởng như khác nhau đó lại là những mảnh ghép tạo nên một phiên bản trọn vẹn hơn của chính mình.