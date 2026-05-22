Con trai Thu Trang - Tiến Luật không áp lực vì bố mẹ nổi tiếng

SVO - Andy là con trai của nghệ sĩ Thu Trang và Tiến Luật. Andy nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, khi ngày càng trưởng thành, cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Mới đây, nghệ sĩ Thu Trang chia sẻ ảnh chụp cùng Andy và viết trên trang cá nhân: “Ngày xưa, mẹ ẵm Andy trên tay có một cục nhỏ xíu. Bây giờ, Andy cao tới mức mỗi lần chụp hình, mẹ phải lựa góc đứng. Anh “kép nhí” nay đã cao nhất nhà rồi. Mười bốn năm trước, mẹ có thêm một đứa con. Mười bốn năm sau, mẹ có thêm một người bạn để trò chuyện, để tranh luận và để tự hào".

Nghệ sĩ Thu Trang cho biết, mỗi dịp sinh nhật, Andy không đòi hỏi những điều lớn lao. Mà Andy thường chỉ chọn một món đồ yêu thích như giày, cặp, sách hay thẻ game như một phần thưởng cho bản thân sau một năm.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ, hiện Andy đã cao gần 1,8m, trở thành “người cao nhất nhà”. Sự thay đổi rõ rệt nhất của cậu bé không chỉ nằm ở chiều cao, mà còn ở tính cách. “Hồi nhỏ, Andy rất hiếu động, không thể nào ngồi yên được. Nhưng lớn lên, con trầm tính hơn, ít nói hơn. Có thể, đến độ tuổi này, con cần có một thế giới riêng”, Thu Trang nói.

Ở tuổi 14, Andy có ý thức tự lập, đặc biệt trong việc học. Với lịch trình bận rộn của cả Thu Trang và Tiến Luật, điều khiến hai nghệ sĩ yên tâm nhất chính là sự tự giác của con trai. “Điều mà Andy giúp cho Trang và anh Luật nhiều nhất có lẽ là sự tự giác. Andy không bao giờ làm cho ba mẹ lo về vấn đề học hành ở trường”, cô nói.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ, lúc nhỏ, Andy thường xuất hiện trên gameshow cùng bố mẹ nên được khán giả quen mặt. Sau này, cậu bé ít được nhận ra hơn, do ngoại hình thay đổi nhanh chóng. “Việc bố mẹ nổi tiếng không ảnh hưởng nhiều đến Andy. Nếu đi chung với bố mẹ, mà thấy bố mẹ được khán giả thương yêu, Andy cũng rất vui và tự hào”, nữ diễn viên chia sẻ.

Thu Trang cho biết, con trai có tình yêu với nghệ thuật nhưng chưa bộc lộ định hướng rõ ràng. Gia đình hiện chỉ tập trung tạo nền tảng học tập tốt, đặc biệt là ngoại ngữ và kỹ năng sống, để Andy có thể tự lựa chọn con đường trong tương lai.

Theo Thu Trang, điều vợ chồng cô mong muốn ở con trai cũng rất giản dị: “Điều mong muốn duy nhất của hai vợ chồng là con lúc nào cũng khỏe mạnh, lúc nào cũng vui vẻ. Sống ở trên đời là vui vẻ và khỏe mạnh là hai cái quan trọng nhất”.