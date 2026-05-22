Chillies nhìn lại hành trình 9 năm làm nghề bằng tinh thần tích cực và tái khởi động

SVO - Ra mắt MV 'Từ đầu', Chillies mang đến một góc nhìn bao quát hơn về cảm xúc sau gần một thập kỷ làm nghề, đồng thời hé lộ định hướng mới trong hành trình sắp tới.

Không chạy theo sự thay đổi quá nhanh của thị trường, Chillies tiếp tục lựa chọn kể những câu chuyện gần gũi bằng màu sắc pop-rock đã làm nên dấu ấn riêng.

Với Từ đầu, ban nhạc mong muốn tạo nên một ca khúc dành cho những ai đang cảm thấy lạc lối và cần thêm động lực để bắt đầu lại.

Duy Khang (vocal, sáng tác của Chillies) chia sẻ: “Ca khúc thuộc thể loại pop-rock đã khá quen thuộc với khán giả của Chillies, gợi nhớ đến khoảng thời gian đầu tiên trong sự nghiệp của Chillies. Tụi mình muốn tạo ra một ca khúc khích lệ bản thân, cũng như những ai đang cảm thấy lạc lối và muốn khởi dựng lại tất cả. Với ca khúc này, đó sẽ là một cái nhìn bao quát về cảm xúc của ban nhạc, sau 9 năm làm nghề".

Nói về hành trình hoạt động ở thời điểm hiện tại, Chillies chia sẻ ưu tiên lớn nhất của nhóm vẫn là niềm vui được chơi nhạc và làm nhạc. Ban nhạc cho biết, yếu tố "viral" hay độ phủ nhạc số là điều nghệ sĩ nào cũng mong muốn. Nhưng mỗi sản phẩm sẽ có “cái duyên” riêng và nhóm không muốn can thiệp quá sâu vào sự thành bại của một ca khúc.

Trước thị trường âm nhạc liên tục thay đổi, Chillies cho rằng, hiện nay, đang có nhiều cơ hội mở ra cho cả nghệ sĩ mới lẫn nghệ sĩ đã hoạt động lâu năm. Theo nhóm, dù xu hướng sẽ tiếp tục biến động, khán giả dần có sự chọn lọc riêng và sẽ ở lại với những âm thanh khiến họ cảm thấy thoải mái.

Duy Khang chia sẻ về kế hoạch hoạt động sắp tới: “Là một ban nhạc, Chillies luôn chú trọng việc tạo ra một era bằng một EP hay album, nhưng đây vẫn là "khoảng nghỉ giữa giờ" sau khi ra album cách đây không lâu của Chillies. Tour diễn thì tụi mình vẫn đang ấp ủ và sẽ lên kế hoạch sớm để dành tặng cho khán giả".