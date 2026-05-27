Thanh Hằng: ‘Làm xấu mình không phải là hy sinh, đó là may mắn khi được lột xác’

Thanh Hằng chia sẻ: “Khi trở lại điện ảnh, tôi luôn mong muốn mang đến một điều gì đó mới mẻ và khác biệt. Vai diễn vũ nữ Cầm Thanh là một cơ hội tuyệt vời nhưng cũng đầy thử thách, bởi cô ấy vô cùng táo bạo, bản năng và liều lĩnh”.

Thanh Hằng thừa nhận, việc hóa thân vào nhân vật là một bài toán cân não giữa bản thân cô ngoài đời và nhân vật trên màn ảnh. Siêu mẫu cho hay: “Với Cầm Thanh, cô ấy không còn gì để mất, nhưng tôi thì có rất nhiều thứ phải lo nghĩ. Bài toán đặt ra là làm sao để khán giả tin, thương và đồng cảm được với nhân vật”.

Trước những ý kiến về tạo hình có phần già hơn tuổi thật trong các phân cảnh đầu tiên được hé lộ, Thanh Hằng không hề né tránh. Cô cho biết, phong cách trang điểm lớp nền lì, kẻ mắt đậm và tóc búi cao đặc trưng của những năm 1960 đã "cộng" thêm cho cô 15 tuổi.

“Mọi người có thể coi việc làm xấu mình là một sự hy sinh, nhưng với tôi, đó là may mắn khi được "lột xác". Trên sàn diễn thời trang, tôi luôn phải chỉn chu. Nhưng với điện ảnh, tôi không ngại làm xấu bản thân, miễn là phục vụ tốt nhất cho nhân vật”, Thanh Hằng nói thêm.

Nữ siêu mẫu tiết lộ, phân đoạn vắt kiệt sức lực của cô nhất không phải là cảnh hành động hay bị tra tấn bạo lực: “Áp lực nhất về cả thể chất lẫn tinh thần không phải là cảnh bị nhúng đầu vào bể cá, mà chính là "cảnh nóng". Đó thực sự là một phân đoạn khủng khiếp không chỉ với Hằng mà còn với bạn diễn”.

Trong khi đó, Lương Thế Thành cũng gây chú ý khi lần đầu thử sức với một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp hơn sau hơn 20 năm gắn với hình tượng chính diện hiền lành. Trong Mesdames Thanh Sắc, anh vào vai Bá Dũng, là người đàn ông đứng giữa một người vợ quyền lực và cô nhân tình quyến rũ.

Nam diễn viên cho biết, anh luôn mong muốn thoát khỏi "vùng an toàn" để thử sức với các vai diễn gai góc hơn: “Hơn 20 năm qua, khán giả quen với hình ảnh tôi hiền lành, tử tế. Vì vậy, hiện tại, tôi rất khao khát những vai có nội tâm nặng hơn để bộc lộ khả năng diễn xuất”.

Trong khi đó, Hồng Ánh cho biết, bà Sắc là một trong những vai phản diện dài hơi hiếm hoi của cô trên màn ảnh rộng. Nhân vật này luôn lớn tiếng, quyền lực và thường xuyên đối đầu trực diện với Cầm Thanh. Điều thú vị là ngoài đời, nữ diễn viên lại hoàn toàn trái ngược: “Tôi rất sợ xung đột. Hễ ở đâu có cãi vã là tôi tìm cách tránh đi trước tiên”.

Nữ diễn viên tiết lộ trong quá trình quay phim, cô luôn lo mình sẽ vô tình làm đau Thanh Hằng ở các cảnh giằng co. Sự đối lập giữa tính cách đời thực và nhân vật trên màn ảnh mang đến cho cô nhiều trải nghiệm đặc biệt.