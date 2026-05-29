Hà Nội: Vì sao có dự án chống ngập khẩn cấp nhưng vừa mưa lớn đã ngập?

Trần Hoàng

TPO - Hồ điều hòa Phú Đô đã hoàn thành hơn 95% khối lượng, tuy nhiên mưa lớn đêm qua vẫn khiến một số tuyến đường tại phường Từ Liêm (Hà Nội) ngập. Chủ đầu tư đã có những lý giải về vấn đề này.

Chiều tối 28/5, nhiều khu vực ở Hà Nội có mưa dông cục bộ, lượng mưa tại khu vực phường Từ Liêm phổ biến (50-90)mm trong khoảng 17-19h, đặc biệt khu vực Phú Đô ghi nhận lượng mưa lên tới 90,2mm. Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong tối cùng ngày cho thấy nhiều khu vực bị ngập úng.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong về nội dung này, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội (BQLDA) cho biết, hệ thống tiêu thoát nước hiện trạng tại khu vực này chỉ đảm bảo khi cường độ mưa đạt dưới 50mm. Trận mưa vừa qua đã vượt quá 2 lần khả năng tiêu thoát nước của hệ thống tiêu hiện trạng.

Theo đại diện BQLDA, với trận mưa đầu mùa có cường độ lên tới hơn 90mm, hồ điều hòa Phú Đô, kênh dẫn Thụy Phương và các công trình khẩn cấp bước đầu phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm ngập úng cho khu vực. Với những trận mưa có cường độ lớn hơn trong thời gian tới, các công trình khẩn cấp theo dự báo vẫn đủ khả năng đảm nhận.

Nhiều khu vực tại Từ Liêm bị ngập sau cơn mưa lớn chiều tối 28/5

BQLDA cho biết thêm, tính đến thời điểm hiện tại, công tác đào lòng hồ điều hòa Phú Đô đã đạt 95% khối lượng. Hiện nay, dự án chỉ còn lại một số hạng mục đường công vụ, trong khi khả năng trữ nước theo thiết kế đã hoàn toàn đảm bảo để sẵn sàng vận hành.

Đáng chú ý, hệ thống cống điều tiết dẫn nước vào hồ đã được thông suốt. Trong những trận mưa lớn vừa qua, Ban QLDA đã chủ động điều tiết nước vào hồ, góp phần giảm tải áp lực trực tiếp cho trạm bơm Đồng Bông – đơn vị tiêu thoát chính cho khu vực này.

Nước rút nhanh chóng chỉ trong 1 giờ

Đại diện BQLDA chia sẻ, việc đưa hồ Phú Đô vào vận hành điều tiết đã mang lại sự thay đổi lớn về thời gian thoát nước tại các điểm nóng ngập úng. Ghi nhận thực tế cho thấy, tại các khu vực như Mỹ Đình, Từ Liêm, nước đã rút rất nhanh sau khi mưa dứt.

“Nếu như trước đây, tình trạng ngập úng tại khu vực này có thể kéo dài vài tiếng đồng hồ, thậm chí là cả ngày, thì nay nhờ có sự hỗ trợ điều tiết của hồ Phú Đô, các điểm ngập cục bộ chỉ mất khoảng 1 tiếng để thoát hết nước”.

Nước đổ vào hồ Phú Đô sau cơn mưa lớn

Đại diện BQLDA nhấn mạnh rằng hệ thống thoát nước hiện trạng của khu vực chỉ đảm bảo tiêu thoát tức thì nếu cường độ mưa dưới 50mm. Khi lượng mưa vượt ngưỡng này, việc xảy ra các điểm ngập cục bộ là khó tránh khỏi. Về mặt cơ chế, hồ Phú Đô đóng vai trò là nơi trữ nước tạm thời trong trường hợp trạm bơm Đồng Bông chưa kịp tiêu thoát nước ra sông Nhuệ.

"Do đó, hồ điều hòa không phải là giải pháp duy nhất giúp xóa bỏ hoàn toàn ngập lụt cho toàn bộ diện tích rộng lớn của phường Từ Liêm, mà là một mắt xích quan trọng trong hệ thống tổng thể, phối hợp cùng các trạm bơm để tối ưu hóa thời gian tiêu thoát nước cho Thủ đô", đại diện BQLDA chia sẻ.

