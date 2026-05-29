Công an Hà Nội tổ chức ngày hội trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại phố đi bộ Hồ Gươm

TPO - Ngày 30/5, không gian đi bộ khu vực Hồ Gươm sẽ được biến hóa thành một ngày hội trải nghiệm tương tác khổng lồ chưa từng có.

Hoạt động trải nghiệm diễn ra vào ngày 30/5.

Từ việc thử thách bản thân với vô lăng mô phỏng trên sa hình ảo, học võ tự vệ cùng lực lượng Cảnh sát Cơ động đặc nhiệm, đến việc tận mắt chứng kiến công nghệ Trợ lý ảo AI... người dân Thủ đô sẽ được hóa thân, tương tác và thấu hiểu sâu sắc hơn công việc thường nhật của lực lượng vũ trang.

Qua chuỗi trải nghiệm "mắt thấy, tay làm" này, khoảng cách giữa Công an Thủ đô và người dân tiếp tục được thu hẹp, trở thành nhịp cầu nối thắt chặt tình quân dân...

Hồi hộp với sa hình ảo

Bắt đầu từ 8h30 sáng 30/5, ngay sau phần nghi lễ chính thức, dọc tuyến phố Đinh Tiên Hoàng sẽ đồng loạt sáng đèn các trạm trải nghiệm "Hành trình bình yên". Với phương châm "dân vận khéo, tương tác sâu", Công an thành phố Hà Nội đã thiết kế 6 trạm trải nghiệm chuyên biệt, xóa bỏ hoàn toàn những hình thức tuyên truyền "chay" cứng nhắc.

Hứa hẹn thu hút đông đảo sự chú ý là không gian trải nghiệm giao thông đối diện nhà hàng Thủy Tạ. Tại đây, người dân sẽ không còn là người quan sát, mà trực tiếp bước vào cabin mô phỏng lái xe ô tô và mô tô để đối mặt với những tình huống "thót tim" như đường trơn trượt, góc cua khuất tầm nhìn, hay điểm mù của xe lớn.

Hệ thống sẽ lập tức cảnh báo va chạm nếu người lái thao tác sai hoặc xao nhãng sử dụng điện thoại, mang đến bài học đắt giá về sự an toàn. Đặc biệt, các em nhỏ sẽ có cơ hội hóa thân thành "Người dẫn đoàn nhí", trải nghiệm thực hành các động tác vung gậy điều tiết và phát loa tuyên truyền ngay trên xe ô tô, mô tô dẫn đoàn chuyên dụng.

Ngay cạnh đó, khu vực trải nghiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ mang đến những phút giây hồi hộp và chân thực nhất. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được huy động để hướng dẫn người dân trực tiếp khoác lên mình trang phục lính cứu hỏa, tận tay sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt ngọn lửa từ bình gas giả định.

Thú vị hơn, người dân còn được trải nghiệm cảm giác thót tim nhưng an toàn tuyệt đối khi thoát nạn trên xe thang chuyên dụng vươn cao hàng chục mét giữa không gian Hồ Hoàn Kiếm.

Chưa dừng lại ở đó, người dân sẽ đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác trước những "cạm bẫy" tinh vi được lật tẩy tại khu vực trải nghiệm của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Tận dụng không gian mở rộng 8 mét mặt tiền, lực lượng chức năng sẽ trưng bày trực quan các mô hình nhận diện ma túy "núp bóng" tinh vi dưới dạng thực phẩm, đồ uống đang len lỏi trong đời sống.

Cùng với những thước phim chân thực cảnh tỉnh về "cái chết trắng", khu vực này còn giới thiệu rộng rãi đường dây nóng 0705.13.13.13, khuyến khích người dân trở thành những "tai mắt" đắc lực tham gia tố giác tội phạm. Rất nhiều phần quà ý nghĩa như sổ tay, bút bi, ô, túi giấy in logo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã được chuẩn bị sẵn sàng để dành tặng người dân tham gia tương tác.

Người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm do Công an TP Hà Nội tổ chức.

Bảo vệ mầm non và không gian công nghệ tương lai

Một điểm nhấn đặc biệt mang đậm tính nhân văn trong chuỗi trải nghiệm lần này là không gian của lực lượng Cảnh sát Cơ động. Trong bối cảnh vấn nạn bạo lực học đường và xâm hại trẻ em gây bức xúc trong dư luận, lực lượng "lá chắn thép" quyết định mở một "lớp học phản xạ vàng" ngay giữa phố đi bộ.

Bên cạnh việc check-in cùng dàn xe bọc thép đặc chủng uy dũng như Hummer H2, Ram-2000 MK3, xe Jino phun nước chống bạo loạn, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những màn đồng diễn quyền thuật 38 động tác mạnh mẽ.

Đặc biệt, các em nhỏ sẽ được các chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm trực tiếp hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm qua các tình huống giả định như: bị người lạ kéo tay bắt cóc, cách xử lý khi đối diện với kẻ xấu lúc ở nhà một mình, hay đối phó với bạo lực học đường và không gian mạng.

"Thông qua các tình huống trực quan, hướng dẫn thực tế, chương trình giúp trẻ em nhận biết nguy cơ, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong cuộc sống hằng ngày," Đại úy Nguyễn Vũ Lê Linh, Trưởng Ban Thanh niên CATP Hà Nội chia sẻ.

Tiến sâu hơn vào chuỗi hành trình, người dân sẽ bước vào một không gian "Chuyển đổi số" dài 15 mét, nơi khắc họa rõ nét hình ảnh lực lượng Công an Thủ đô tinh nhuệ trong kỷ nguyên 4.0. Tại đây, công chúng sẽ được trực tiếp tương tác đàm thoại hai chiều với Robot Trợ lý ảo AI qua tổng đài 1900.0113 để nghe hướng dẫn thủ tục hành chính tự động.

Bằng việc đeo kính thực tế ảo (VR), người dân có thể dạo bước tham quan "Bảo tàng số Công an Hà Nội" ở góc nhìn 360 độ. Người dân cũng sẽ được trực tiếp mục sở thị sức mạnh của Hệ thống Camera AI tự động nhận diện biển số và lỗi vi phạm giao thông - một mảnh ghép liên kết chặt chẽ với ứng dụng iHanoi và trải nghiệm bấm nút khẩn cấp trên hệ thống phòng chống cướp ngân hàng tự động đầy kịch tính.

Bùng nổ cảm xúc cùng dàn sao CLB Bóng đá Công an Hà Nội

Nếu những trải nghiệm nghiệp vụ mang đến sự vững tâm và kiến thức thiết thực, thì góc giao lưu thể thao chắc chắn sẽ làm bùng nổ cảm xúc của hàng vạn người hâm mộ Thủ đô.

Ngay tại khu vực đầu đường vào Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, không gian trưng bày của Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội sẽ được thiết kế vô cùng rực rỡ. Tại đây, chiếc cúp vô địch danh giá cùng những chiếc áo đấu lịch sử của đội bóng ngành Công an sẽ được trưng bày trang trọng để người dân tự do tham quan, chiêm ngưỡng.

Điều làm người hâm mộ mong chờ nhất chính là sự xuất hiện bằng xương bằng thịt của dàn sao đình đám mang áo lính.

7 tuyển thủ quốc gia gồm Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long và Jason Pendant Quang Vinh sẽ "đổ bộ" xuống phố đi bộ vào sáng cùng ngày. Sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu này hứa hẹn sẽ biến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thành một "chảo lửa" thực sự.

Không chỉ được giao lưu, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm, khán giả còn có cơ hội trực tiếp đọ tài tâng bóng cùng các thần tượng qua những minigame sôi động trên sân khấu. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị sẵn 20 chiếc áo fan và 20 quả bóng có chữ ký "chính chủ" của các cầu thủ để dành tặng những cổ động viên may mắn nhất.

Với một kịch bản trải nghiệm liên hoàn, đa giác quan, từ giáo dục kỹ năng sinh tồn, trình diễn sức mạnh vũ trang, phô diễn công nghệ tương lai cho đến sự cuồng nhiệt của bóng đá, ngày hội 30/5 tại Hồ Gươm thực sự là một bữa tiệc cảm xúc khổng lồ.

Đó không chỉ là không gian vui chơi cuối tuần, mà là nơi mỗi người dân được hòa mình vào nhịp đập, thấu hiểu những cống hiến thầm lặng và tự hào cùng sự lớn mạnh của lực lượng Công an Thủ đô. Hãy đến, trải nghiệm bằng cả trái tim và cùng nhau viết tiếp câu chuyện rực rỡ về một "Tổ quốc bình yên"!