Nuôi làm cảnh suốt nhiều năm, người dân tự nguyện giao nộp 9 chim công Ấn Độ quý hiếm

Nguyễn Dũng

TPO - Sau nhiều năm nuôi làm cảnh, hai hộ dân tại xã Đông Thạnh, TPHCM đã tự nguyện giao nộp 9 cá thể chim công Ấn Độ, để cơ quan chức năng tiếp nhận, chăm sóc theo quy định.

Ngày 29/5, Công an xã Đông Thạnh cho biết vừa phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm TPHCM tiếp nhận, bàn giao 9 cá thể chim công Ấn Độ với tổng trọng lượng khoảng 31 kg do người dân tự nguyện giao nộp.

Người dân bàn giao chim công Ấn Độ cho lực lượng chức năng.

Theo cơ quan chức năng, chim công Ấn Độ có tên khoa học là Pavo cristatus, thuộc Phụ lục III Công ước CITES về bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trước đó, ngày 28/5, ông Nguyễn Ngọc Toàn (73 tuổi, ngụ phường An Hội Đông, TPHCM) đã chủ động liên hệ Công an xã Đông Thạnh để giao nộp 6 cá thể chim công đang nuôi tại nhà trên đường Nhị Bình 3.

Con chim công Ấn Độ quý hiếm.

Ông Toàn cho biết đã mua số chim công này từ khi còn nhỏ và nuôi làm cảnh suốt khoảng 6 năm qua. Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, gia đình ông đồng ý giao nộp để cơ quan chuyên môn chăm sóc và xử lý theo quy định.

Cùng ngày, ông Nguyễn Phi Phụng (55 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) cũng tự nguyện bàn giao thêm 3 cá thể chim công Ấn Độ gồm 2 con mái và 1 con trống. Theo ông Phụng, số chim này được gia đình nuôi làm cảnh nhiều năm nay và quyết định giao nộp sau khi được tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật.

Sau khi tiếp nhận 9 cá thể chim công, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM để chăm sóc, quản lý và xử lý theo quy định hiện hành.

