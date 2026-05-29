Nổ bình gas gây chìm tàu, 2 thuyền viên mất tích

TPO - Sự cố nổ bình gas khiến một tàu bị cháy và chìm hẳn trên biển. 9 thuyền viên may mắn được cứu sống. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích.

Chiều 29/5, nguồn tin cho hay, các lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công 9 thuyền viên tàu mang số hiệu SG-7120 bị chìm trên biển. Hiện còn 2 thuyền viên mất tích.

Lực lượng chức năng đưa các thuyền viên vào bờ. Ảnh: Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, sự việc xảy ra vào chiều 28/5. Tàu mang số hiệu SG-7120 (với 11 thuyền viên) khi neo đậu tại khu vực cách Đông Nam bờ biển phường Trường Long Hòa (tỉnh Vĩnh Long) khoảng 10 hải lý, thì bị nổ bình gas sinh hoạt, khiến tàu bốc cháy rồi chìm trên biển.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng đã điều động 5 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 tàu cá tham gia cứu nạn, kịp thời cứu vớt được 9 thuyền viên và đưa vào bờ an toàn. Trong số này có 7 người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh để cấp cứu, điều trị.

Để tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long duy trì các cán bộ, chiến sĩ tại hiện trường, huy động 8 tàu cá cùng các phương tiện hoạt động trên khu vực biển lân cận tham gia tìm kiếm.

Đưa các thuyền viên bị nạn đến cơ sở y tế để chăm sóc. Ảnh: Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Sáng 29/5, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TPHCM, TP. Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long; Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ tìm kiếm 2 thuyền viên còn mất tích. Đồng thời thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển tăng cường quan sát, hỗ trợ phát hiện người mất tích.

Cùng ngày, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chỉ đạo điều động tàu chuyên dụng SAR-413 đang thường trực tại TPHCM đến hiện trường tham gia tìm kiếm, cứu nạn 2 thuyền viên còn mất tích của tàu SG 7120.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

