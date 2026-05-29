Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nổ bình gas gây chìm tàu, 2 thuyền viên mất tích

Cảnh Kỳ

TPO - Sự cố nổ bình gas khiến một tàu bị cháy và chìm hẳn trên biển. 9 thuyền viên may mắn được cứu sống. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích.

Chiều 29/5, nguồn tin cho hay, các lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công 9 thuyền viên tàu mang số hiệu SG-7120 bị chìm trên biển. Hiện còn 2 thuyền viên mất tích.

vl.jpg
Lực lượng chức năng đưa các thuyền viên vào bờ. Ảnh: Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, sự việc xảy ra vào chiều 28/5. Tàu mang số hiệu SG-7120 (với 11 thuyền viên) khi neo đậu tại khu vực cách Đông Nam bờ biển phường Trường Long Hòa (tỉnh Vĩnh Long) khoảng 10 hải lý, thì bị nổ bình gas sinh hoạt, khiến tàu bốc cháy rồi chìm trên biển.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng đã điều động 5 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 tàu cá tham gia cứu nạn, kịp thời cứu vớt được 9 thuyền viên và đưa vào bờ an toàn. Trong số này có 7 người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh để cấp cứu, điều trị.

Để tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long duy trì các cán bộ, chiến sĩ tại hiện trường, huy động 8 tàu cá cùng các phương tiện hoạt động trên khu vực biển lân cận tham gia tìm kiếm.

vl-9688.jpg
Đưa các thuyền viên bị nạn đến cơ sở y tế để chăm sóc. Ảnh: Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Sáng 29/5, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TPHCM, TP. Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long; Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ tìm kiếm 2 thuyền viên còn mất tích. Đồng thời thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển tăng cường quan sát, hỗ trợ phát hiện người mất tích.

Cùng ngày, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chỉ đạo điều động tàu chuyên dụng SAR-413 đang thường trực tại TPHCM đến hiện trường tham gia tìm kiếm, cứu nạn 2 thuyền viên còn mất tích của tàu SG 7120.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cảnh Kỳ
#tàu chìm #cứu nạn #thuyền viên #Vĩnh Long #tìm kiếm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe