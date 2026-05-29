Xã hội

Nam sinh lớp 9 tử vong vì bị sóng biển cuốn trôi

An Yên

TPO - Trong lúc cùng nhóm bạn tắm tại bãi biển công cộng Hồ Tràm, TPHCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), một nam sinh lớp 9 không may bị sóng cuốn ra xa và tử vong do đuối nước.

Sáng 29/5, cơ quan chức năng xã Hồ Tràm cho biết đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 9 bị đuối nước khi đi tắm biển cùng nhóm bạn.

Đến hơn 19h cùng ngày, lực lượng chức năng xã Hồ Tràm tìm thấy thi thể nam sinh gặp nạn.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 28/5, em N.S.N. (SN 2011, trú xã Hòa Hiệp, TPHCM), học sinh lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn, cùng hai người bạn đến tắm tại khu vực bãi biển công cộng Hồ Tràm.

Trong lúc tắm biển, em N. không may bị sóng cuốn ra xa rồi mất tích. Phát hiện sự việc, hai người bạn đi cùng đã tri hô, kêu cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã Hồ Tràm nhanh chóng có mặt, phối hợp triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân và đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cơ quan chức năng lưu ý người dân khi tắm biển cần tuân thủ các biện pháp an toàn, không bơi ở khu vực nguy hiểm và nên có người lớn giám sát để tránh những sự cố thương tâm.

