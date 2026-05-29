Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công nhân mắc bệnh hiểm nghèo được nhận trợ cấp từ 1 - 2 triệu đồng

Phùng Linh

TPO - Thông qua chiến dịch "Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam", người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp sẽ được nhận mức trợ cấp từ 1 - 2 triệu đồng.

Quyết sách nhân văn này nằm trong nghị quyết vừa được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt, sử dụng nguồn tài chính công đoàn để kịp thời sẻ chia gánh nặng viện phí với đoàn viên.

lao-dong.jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tặng quà người lao động khó khăn.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gói an sinh xã hội này sẽ được triển khai khẩn trương từ ngày 25/5 đến hết ngày 30/6. Từ nguồn ngân sách 100 tỷ đồng, tổ chức Công đoàn sẽ trích ra một phần để hiện thực hóa ngay chương trình "Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam".

Số kinh phí còn lại, Tổng Liên đoàn giao Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Báo Lao động phối hợp cùng Ban Công tác Công đoàn nghiên cứu xây dựng đề án dài hạn. Quỹ này sẽ thiết lập nguồn lực hỗ trợ bền vững cho công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2026 - 2031, trình Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

Định mức từ 1 - 2 triệu đồng/người được thiết kế để phân phối trực tiếp tới những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang chật vật chống chọi với bệnh nghề nghiệp hoặc bệnh hiểm nghèo. Để bảo đảm tính bao phủ rộng rãi, nghị quyết quy định mỗi lao động chỉ được thụ hưởng duy nhất 1 lần

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, các số liệu thống kê sơ bộ cho thấy cả nước hiện có đến hàng chục nghìn đoàn viên đang rơi vào nghịch cảnh vì bệnh tật bủa vây.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng, sự can thiệp và hỗ trợ kịp thời từ tổ chức Công đoàn sẽ là điểm tựa để người lao động giải tỏa áp lực tinh thần, có thêm động lực đối diện với cuộc sống. Đây sẽ là dấu ấn nhân văn đậm nét ngay trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam", ông Hiểu nhấn mạnh.

Về phương thức giải ngân, các đoàn công tác sẽ trực tiếp đến thăm hỏi, động viên những trường hợp đặc biệt tại các bệnh viện hoặc khu nhà trọ công nhân. Đối với phần lớn các trường hợp thụ hưởng còn lại, dòng tiền hỗ trợ sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản an sinh xã hội thông qua ứng dụng VNeID, dựa trên sự hướng dẫn kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ từ Bộ Công an.


.

Phùng Linh
#công nhân #bệnh hiểm nghèo #bệnh nghề nghiệp #trợ cấp #Công đoàn Việt Nam #hỗ trợ xã hội #đoàn viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe