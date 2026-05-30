Bắt 'trùm giang hồ' trong vụ cá độ bóng đá hơn 1.200 tỷ đồng

TPO - Liên quan chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Nguyễn Kỳ Dũng (tức Dũng “Kỷ”) để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Kỳ Dũng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, từng nổi lên trong giới giang hồ tại địa bàn Nam Định trước đây. Đối tượng đã có 3 tiền án về các tội “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Kỳ Dũng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Dũng từng cầm đầu một nhóm đối tượng hoạt động theo kiểu 'xã hội đen', liên quan đến tín dụng đen, đòi nợ thuê, siết nợ trái pháp luật và có biểu hiện liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi băng nhóm này bị lực lượng công an triệt xóa, Dũng sống kín tiếng hơn nhưng vẫn nằm trong diện giám sát nghiệp vụ của cơ quan chức năng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trên không gian mạng, ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn với tổng lượng tiền giao dịch lên tới hơn 1.200 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 bị can, trong đó 4 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và 4 bị can về tội “Đánh bạc”.

Cơ quan tố tụng thực hiện đọc lệnh khám xét, bắt giữ đối với Nguyễn Kỳ Dũng.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Kỳ Dũng có tham gia đánh bạc với các đối tượng cầm đầu đường dây.



Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Dũng. Kết quả lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 65 triệu đồng tiền mặt, 15 chỉ vàng cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thi hành lệnh bắt giữ và khám xét, Nguyễn Kỳ Dũng có thái độ chống đối, quanh co, không thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời từ chối ký các biên bản tố tụng. Tuy nhiên, cơ quan công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND tỉnh Ninh Bình phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.