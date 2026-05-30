Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt 'trùm giang hồ' trong vụ cá độ bóng đá hơn 1.200 tỷ đồng

Minh Đức -Vũ Quỳnh

TPO - Liên quan chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Nguyễn Kỳ Dũng (tức Dũng “Kỷ”) để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Kỳ Dũng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, từng nổi lên trong giới giang hồ tại địa bàn Nam Định trước đây. Đối tượng đã có 3 tiền án về các tội “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”.

3.jpg
Nguyễn Kỳ Dũng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Dũng từng cầm đầu một nhóm đối tượng hoạt động theo kiểu 'xã hội đen', liên quan đến tín dụng đen, đòi nợ thuê, siết nợ trái pháp luật và có biểu hiện liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi băng nhóm này bị lực lượng công an triệt xóa, Dũng sống kín tiếng hơn nhưng vẫn nằm trong diện giám sát nghiệp vụ của cơ quan chức năng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trên không gian mạng, ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn với tổng lượng tiền giao dịch lên tới hơn 1.200 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 bị can, trong đó 4 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và 4 bị can về tội “Đánh bạc”.

photo-library-20260529193757-2e6781a3-09b2-4fab-87d8-40a9746fb080-anh-2.png
photo-library-20260529193757-6cd28252-4f87-4075-a2f9-bfe164094abe-anh-1.png
Cơ quan tố tụng thực hiện đọc lệnh khám xét, bắt giữ đối với Nguyễn Kỳ Dũng.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Kỳ Dũng có tham gia đánh bạc với các đối tượng cầm đầu đường dây.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Dũng. Kết quả lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 65 triệu đồng tiền mặt, 15 chỉ vàng cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thi hành lệnh bắt giữ và khám xét, Nguyễn Kỳ Dũng có thái độ chống đối, quanh co, không thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời từ chối ký các biên bản tố tụng. Tuy nhiên, cơ quan công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND tỉnh Ninh Bình phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.

Minh Đức -Vũ Quỳnh
#Đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn #Chống tội phạm tổ chức đánh bạc #Hoạt động tội phạm liên quan ma túy #Vai trò đối tượng cộm cán giang hồ #Điều tra và xử lý tội phạm tại Ninh Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe