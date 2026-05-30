1.000 người cùng Hà Anh Tuấn trồng rừng ở Ninh Bình

TPO - Hoạt động trồng rừng, bảo vệ sinh cảnh cho voọc mông trắng diễn ra trong không gian tự nhiên của đầm Vân Long (Ninh Bình), với sự tham gia trực tiếp của nghệ sĩ và 1.000 khán giả.

Lễ hội âm nhạc Forestival 2026 trở lại với chủ đề Chiến binh bình minh, tiếp nối hành trình kết hợp âm nhạc và các hoạt động bảo tồn thiên nhiên tại Ninh Bình.

Sau mùa đầu tiên tổ chức ở rừng Cúc Phương năm 2025, lễ hội năm nay mở rộng hoạt động đến Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Gia Viễn, Ninh Bình).

Trong khuôn khổ chương trình, 1.000 khán giả cùng các nghệ sĩ Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hùng, DJ 2Pillz và diễn viên Lâm Thanh Nhã tham gia hoạt động trồng rừng tại Vân Long. Chương trình có sự phối hợp của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và Ban quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ tỉnh Ninh Bình.

Dàn nghệ sĩ tham gia hoạt động phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước.

Nếu hoạt động năm 2025 tập trung phủ xanh diện tích rừng, dự án năm nay hướng đến bảo vệ sinh cảnh cho voọc mông trắng - loài linh trưởng quý hiếm đang sinh sống tại khu vực Vân Long.

Hơn 1.000 cây bản địa như và nước, cây sung được trồng nhằm bổ sung nguồn thức ăn cho voọc vào mùa đông, đồng thời góp phần phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước.

Hoạt động trồng rừng diễn ra trong không gian tự nhiên của đầm Vân Long, với sự tham gia trực tiếp của nghệ sĩ và khán giả. Các tình nguyện viên cùng trồng cây, vận chuyển bầu giống và chăm sóc cây non tại khu vực đất ngập nước.

Chia sẻ tại sự kiện, ca sĩ Hà Anh Tuấn cho biết việc trồng cây không chỉ góp phần phủ xanh khu vực Vân Long mà còn tạo nguồn sống cho các loài động vật bản địa, trong đó có voọc mông trắng.

"Chúng ta hội tụ tại đây vì tất cả đều mang trong mình một sự giàu có về trải nghiệm. Từ sự trân trọng đó, hãy cùng lan tỏa tình yêu quê hương bằng những hành động thiết thực. Chính tại vùng đất lún này, những cây chúng ta trồng hôm nay sẽ trở thành nguồn sống cho loài voọc, góp phần phủ xanh toàn bộ đầm Vân Long. Mỗi người có mặt ở đây đều là một mắt xích không thể thiếu trong hành trình vạn năm ấy", nam ca sĩ nói.

Ca sĩ Bùi Công Nam cũng bày tỏ kỳ vọng dự án tiếp tục được mở rộng trong những năm tới để lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

Forestival là một phần trong dự án xã hội Rừng Việt Nam, được khởi xướng từ năm 2019. Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ các hoạt động nghệ thuật của ca sĩ Hà Anh Tuấn, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng và doanh nghiệp để triển khai các chương trình bảo tồn.

Theo ban tổ chức, dự án đã trồng và chăm sóc hơn 34.800 cây xanh tại nhiều địa phương như Lâm Đồng, Đà Nẵng, Hà Giang, Bình Thuận và Ninh Bình. Riêng tại Cúc Phương, dự án đã phủ xanh khoảng 2,7 ha rừng.

Bên cạnh hoạt động trồng cây, đại nhạc hội cũng triển khai nhiều giải pháp giảm tác động môi trường trong quá trình tổ chức như khuyến khích sử dụng phương tiện xanh, ưu tiên năng lượng tái tạo và tăng cường quản lý chất thải nhằm hạn chế dấu chân carbon của sự kiện.

Sau hoạt động trồng rừng vào ngày 29/5, lễ hội âm nhạc khép lại với đêm nhạc vào tối 30/5 tại quảng trường Bình Minh, quy tụ dàn nghệ sĩ Hà Anh Tuấn, Đen, Vũ Cát Tường, DJ 2pillz, Binz, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh.