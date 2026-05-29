Tranh Bùi Xuân Phái, di sản kép Việt Nam trong MV Sơn Tùng và rapper tỷ view

TPO - "Come My Way" được xây dựng như sản phẩm mang tính tôn vinh văn hóa truyền thống rõ rệt. Ngoài bối cảnh là không gian di sản, MV đưa nhiều yếu tố đặc trưng của văn hóa Việt như chim Lạc, họa tiết rồng thời Lý, hình tượng trâu ngọc, lễ hội đua bò An Giang. Người xem cũng nhận ra một số tác phẩm hội họa nổi tiếng xuất hiện trong MV.

80% bối cảnh ở Ninh Bình

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP phát hành MV mới mang tên Come My Way, hợp tác cùng rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Sau nửa ngày, MV đạt gần 10 triệu lượt xem trên YouTube, cùng hơn 114.000 bình luận.

Bên cạnh âm nhạc, bối cảnh trong MV cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Phần lớn cảnh quay được thực hiện tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An ở Ninh Bình.

Trong thời đại hình ảnh có sức lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng số, một khung cảnh xuất hiện vài giây trong phim hay MV cũng có thể nhanh chóng trở thành điểm đến được công chúng quan tâm.

Phần lớn cảnh quay được thực hiện tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An ở Ninh Bình.

Nhiều năm qua, Ninh Bình luôn nằm trong nhóm điểm đến thu hút hàng đầu Việt Nam, hấp dẫn cả du khách nội địa lẫn quốc tế nhờ sự giao thoa hiếm có giữa thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng. Thay vì chỉ nổi tiếng với vài thắng cảnh riêng lẻ như nhiều địa phương khác, nơi đây phát triển một hệ sinh thái du lịch phong phú, tạo nên sức hút đa chiều.

Không chỉ sở hữu phong cảnh nên thơ, Ninh Bình còn mang dấu ấn đặc biệt khi là địa phương duy nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á có “di sản kép” được UNESCO công nhận. Danh hiệu này thuộc về Quần thể Danh thắng Tràng An - một trong số ít điểm đến trên thế giới đồng thời được ghi danh ở cả hai hạng mục Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Hình ảnh Khuê Văn Các tại chùa Bái Đính cũng xuất hiện nổi bật trong sản phẩm âm nhạc mới của Sơn Tùng M-TP. Nằm trên trục Bát Chính Đạo của chùa Bái Đính, Khuê Văn Các không chỉ mang vẻ đẹp kiến trúc truyền thống mà còn gợi nhắc về con đường hướng con người tới sự tỉnh thức và giác ngộ. Đây cũng là điểm check-in quen thuộc của nhiều du khách.

Khi các hình ảnh này xuất hiện trong sản phẩm của những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng như Sơn Tùng M-TP, giá trị của di sản không còn bó hẹp trong phạm vi du lịch địa phương mà được lan tỏa đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Sơn Tùng hé lộ bối cảnh trước thời điểm MV ra mắt.

Việc đưa di sản vào các sản phẩm nghệ thuật còn giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận văn hóa theo cách mới mẻ hơn.

Ninh Bình từng xuất hiện trong nhiều sản phẩm nghệ thuật. Đây là địa danh từng được chọn để thực hiện bộ phim bom tấn 190 triệu USD Kong: Đảo Đầu Lâu, với các bối cảnh chính như đầm Vân Long, Tràng An, Tam Cốc - Bích Động.

Đầu năm, nhóm nhạc Thụy Điển nổi tiếng Secret Garden chọn Ninh Bình làm nơi thực hiện MV Song from a secret garden. Cảnh quan Ninh Bình tạo nên sự cộng hưởng tự nhiên giữa âm nhạc của nhóm nhạc huyền thoại và không gian di sản.

4 kiệt tác hội hoạ và loạt hình ảnh biểu tượng

Không dừng lại ở việc tôn vinh không gian di sản, Come My Way của Sơn Tùng còn đưa nhiều yếu tố đặc trưng của văn hoá Việt như chim Lạc, họa tiết rồng thời Lý, hình tượng trâu ngọc, lễ hội đua bò An Giang. Người xem cũng nhận ra một số tác phẩm hội họa nổi tiếng cũng xuất hiện trong MV.

MV đã ứng dụng hình ảnh 4 tác phẩm thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam như những chứng nhân lịch sử, mang vẻ đẹp vượt thời gian. Thông tin được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam xác nhận. Hầu hết tác phẩm đã được trưng bày tại triển lãm Đất nước tôi tại bảo tàng.

Hình ảnh biểu tượng của văn hóa truyền thống xuất hiện liên tục trong Come My Way.

Các tác phẩm hội họa được ứng dụng hình ảnh là bức sơn mài Nhớ một chiều Tây Bắc của họa sĩ Phan Kế An, sơn dầu Đất và nước của họa sĩ Nguyễn Quang Thọ, sơn dầu Núi đỏ và ngựa trắng của Nguyễn Văn Đa và sơn dầu Phố Hàng Mắm của Bùi Xuân Phái.

Mỗi tác phẩm đều thể hiện dụng ý nghệ thuật riêng, phục vụ cho tinh thần của MV. Bức Nhớ một chiều Tây Bắc vẽ cảnh núi non hùng vĩ với những mảng nắng chiều vương vất, bóng dáng những chiến sĩ thấp thoáng, đầy gợi cảm với màu sắc trong sáng của núi rừng Tây Bắc. Tranh Đất và nước lại thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa con người và thiên nhiên, được xử lý theo hướng cinematic khi đưa vào MV.

Các tác phẩm nghệ thuật được ứng dụng trong MV.

Hai tác phẩm Núi đỏ và ngựa trắng cùng Phố Hàng Mắm đều cho thấy cảnh sắc tươi đẹp đặc trưng của khắp các vùng miền đất nước. Mỗi tác phẩm được thể hiện theo phong cách, bút pháp khác nhau, nhưng tất cả đều thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước của nghệ sĩ thực hiện. Ý nghĩa đó được liên kết chặt chẽ với thông điệp về hành trình đưa hình ảnh và bản sắc Việt Nam hòa vào dòng chảy quốc tế trong MV Come my way.

Come My Way được xây dựng như một sản phẩm mang tính giao thoa văn hóa rõ rệt. MV do đạo diễn Phương Vũ (AntiantiArt) thực hiện, nổi bật với cách kể chuyện thiên về thị giác và hệ thống biểu tượng được cài cắm có chủ đích.

​