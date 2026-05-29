TPHCM thông báo nóng

TPO - UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị, sở, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu chủ động dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình địa bàn và thị trường, chủ động tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng, tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung xử lý dứt điểm và xóa bỏ các điểm nóng về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tồn tại kéo dài, không để tái diễn.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa có công văn khẩn gửi các phường, xã, đặc khu, các cơ quan báo chí xoay quanh việc tuyên truyền công tác đấu tranh, phòng chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan.

Việc này nhằm nỗ lực thực hiện quyết định của UBND thành phố ngày 25/5 về ban hành kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, hệ thống truyền thanh cơ sở, tổ chức tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan; vận động nhân dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng thời vận động người dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở; đăng tải thông tin trên bảng tin điện tử và nền tảng số địa phương, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Mới đây, cơ quan chức năng đã khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xảy ra tại nhiều doanh nghiệp truyền thông, công ty giải trí và nền tảng nội dung số.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cũng đề nghị các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng chương trình chuyên đề truyền thông phù hợp, tăng thời lượng, tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trên không gian mạng, thương mại điện tử, nền tảng số, livestream bán hàng.

Kịp thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận liên quan đến tình hình vi phạm và công tác kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân.

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng quảng cáo sai sự thật trên đài truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí chuyên ngành thuộc thẩm quyền, dễ gây nhầm lẫn cho nhân dân.

Theo kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị, sở, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch; chủ động dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình địa bàn và thị trường; chủ động tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng, tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý dứt điểm và xóa bỏ các điểm nóng về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tồn tại kéo dài, không để tái diễn.

Tập trung kiểm tra trên môi trường thương mại điện tử, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, nhất là các sản phẩm sữa, thuốc tân dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe… hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

UBND TPHCM giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, các phòng, công an các phường, xã, đặc khu chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản nhận diện những vấn đề nổi cộm, phức tạp, liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức xác minh điều tra, đấu tranh chuyên án, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội, xóa bỏ triệt để các điểm nóng về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không để tái diễn.

Cùng với đó, tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, sở hữu công nghiệp, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực truyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh.

UBND TPHCM đề nghị Sở Công Thương chỉ đạo Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố tăng cường quản lý địa bàn, lập danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh để có kế hoạch theo dõi, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại, dịch vụ và thương mại điện tử; xác định rõ địa bàn, đối tượng hoạt động, lĩnh vực và nhóm hàng hóa trọng điểm, đặc thù, xử lý triệt để các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố...