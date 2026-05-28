Đằng sau vở diễn ballet Hàn Quốc bán được nhiều vé nhất

TPO - Những chiếc mũ Gat truyền thống của Hàn Quốc đã xuất hiện trong vở diễn ballet vừa ra mắt khán giả Việt Nam. Đây cũng là vở diễn đạt kỷ lục bán vé cao nhất của Hàn Quốc năm 2025.

Tối 27/5, tại nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), vở ballet sáng tạo Gat mở màn cho Mùa Hàn Quốc 2026 ra mắt khán giả. Lấy cảm hứng từ chiếc mũ Gat truyền thống, vũ kịch tái hiện mỹ học độc đáo bằng loại hình tiêu biểu của phương Tây.

Vở diễn có chất lượng nghệ thuật cao với sự tham gia của đội ngũ sản xuất là những nghệ sĩ từng đạt giải cao tại các cuộc thi ballet Hàn Quốc và quốc tế, trong đó có đạo diễn nghệ thuật Yun Byul và biên đạo múa Park So Yun.

Trao đổi với PV Tiền Phong, biên đạo múa Park So Yun mong muốn vở diễn có thể giúp khán giả Việt Nam hiểu được nét truyền thống từ chiếc mũ Gat truyền thống.

“Chiếc mũ Gat là vật dụng, nét truyền thống của Hàn Quốc. Mỗi chiếc mũ đại diện cho một giai cấp, câu chuyện lịch sử. Chúng tôi mong muốn giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tới khán giả, hy vọng chiếc mũ Gat cũng được biết đến nhiều như chiếc nón lá Việt Nam”, biên đạo múa Park So Yun nói.

Yun Byul Ballet Company là công ty kiêm vũ đoàn biểu diễn nghệ thuật chuyên sản xuất và biểu diễn ballet đương đại đại diện cho thế hệ mới của ballet Hàn Quốc. Năm 2025 Yun Byul Ballet Company đã tạo tiếng vang lớn trong giới ballet Hàn Quốc với kỷ lục bán hết vé toàn bộ vé các suất diễn và lấp đầy trung bình 99% chỗ ngồi của khán giả trong tour lưu diễn toàn quốc của vở ballet đương đại "Gat".

Khắc họa nét văn hóa truyền thống theo cách hiểu và diễn giải bằng hình thức nghệ thuật hiện đại đã giúp tác phẩm nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn. Vở diễn thu hút được đông đảo lớp khán giả trẻ nhờ hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trên các kênh mạng xã hội.

Đạo diễn nghệ thuật Yun Byul chia sẻ trong vở Gat các khâu dàn dựng, ánh sáng, chiếc mũ gat, trang phục, đạo cụ giữ nguyên nét truyền thống Hàn Quốc và hài hòa với vũ đạo.

“Tôi tin rằng dù ngôn ngữ khác biệt, chuyển động sẽ chạm tới trái tim của khán giả. Đây sẽ là tác phẩm chạm đến thị giác, trực quan để lại dư âm đẹp về sau. Tôi hy vọng vở diễn để lại cảm xúc lắng đọng trong lòng khán giả Việt Nam”, đạo diễn Yun Byul nói.

Mùa Hàn Quốc tạo cơ hội để công chúng trải nghiệm đa dạng văn hóa truyền thống và nghệ thuật thuần túy của Hàn Quốc.

Chuỗi hoạt động trong Mùa Hàn Quốc vượt ra khỏi phạm vi các nội dung văn hóa đại chúng như Kpop hay Kdrama vốn là những lĩnh vực chủ yếu của làn sóng Hallyu trước đây.

Mùa Hàn Quốc (Korea Season) là dự án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chủ trì và Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc triển khai thực hiện. Từng năm chương trình lựa chọn một số quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược với Hàn Quốc để tập trung giới thiệu văn hóa nghệ thuật.