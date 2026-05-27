Khai mạc chuỗi chương trình ‘Mùa Hàn Quốc 2026’ tại Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và Quỹ Giao lưu Văn hóa quốc tế Hàn Quốc vừa chính thức khai mạc chuỗi chương trình “Mùa Hàn Quốc 2026” tại Việt Nam.

Theo đó, trong suốt năm 2026, chuỗi chương trình giao lưu văn hóa đa dạng các thể loại như biểu diễn múa, triển lãm nghệ thuật truyền thông, lễ hội âm nhạc, chương trình hòa nhạc cổ điển... sẽ lần lượt được tổ chức tại Việt Nam, hứa hẹn tạo nên một không gian giao lưu văn hóa sống động cho cả nghệ sĩ và khán giả.

Những chương trình nổi bật trong chuỗi chương trình “Mùa Hàn Quốc 2026” bao gồm: Biểu diễn Ballet đương đại “GAT” vào tháng 5, Lễ hội Âm nhạc K-Live (chương trình biểu diễn của các band nhạc Việt Nam - Hàn Quốc) vào tháng 10, Biểu diễn hòa nhạc SM Classics Live tại Hà Nội (hợp xướng cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam) vào tháng 11, Triển lãm nghệ thuật (Media Art) lấy cảm hứng từ chất liệu truyền thống Hàn Quốc vào tháng 12.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, “Mùa Hàn Quốc 2026” là sự kiện giao lưu văn hóa quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam sau khi Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa giữa hai nước được ký kết nhân chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến Việt Nam gần đây.

Một số hình ảnh về chương trình Ballet GAT. Ảnh: ĐSQ Hàn Quốc

Mỗi chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, thu hút sự tham dự của các lãnh đạo Chính phủ, giới nghệ thuật hai nước và đoàn ngoại giao các quốc gia.

Mở màn cho “Mùa Hàn Quốc 2026” là chương trình Biểu diễn Ballet đương đại “GAT”, diễn ra vào ngày 27/5 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Lấy cảm hứng từ chiếc mũ truyền thống “gat” của Hàn Quốc, tác phẩm là sự giao thoa đầy mới mẻ giữa mỹ học truyền thống Hàn Quốc và ngôn ngữ hình thể của nghệ thuật Ballet đương đại phương Tây. Tác phẩm tái hiện lại hình dáng và biểu tượng của các loại mũ truyền thống Hàn Quốc như Heukrip (mũ đen của nho sĩ quý tộc), Satgat (nón lá của người dân thường), Jokduri (mũ cưới của phụ nữ) bằng ngôn ngữ hình thể, từ đó khắc họa trên sân khấu những nét đẹp đặc trưng như khí chất thanh cao của bậc nho sĩ, sự điềm tĩnh và cương nghị của bậc võ nhân cùng nét đoan trang, tao nhã của người phụ nữ.

“GAT” được lựa chọn là tác phẩm tiêu biểu mở đầu cho “Mùa Hàn Quốc 2026”, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam một góc nhìn mới mẻ về văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc.